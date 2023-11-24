批白、郭「眉來眼去」設局　藍美女發言人還原搶黃士修麥克風現場

▲郭辦發言人黃士修與國民黨發言人楊智伃產生肢體碰觸。（圖／國民黨發言人楊智伃提供）

記者鄭佩玟／台北報導

「藍白郭」陣營昨天（23日）在君悅飯店展開三方會談時，郭台銘競辦發言人黃士修提到國民黨5月初選民調，引起國民黨主席朱立倫大怒，當場起身離去，藍白整合因此破局不歡而散，兩陣營發言人楊智伃、黃士修事後更隔空互控騷擾。楊智伃表示，黃士修跟民眾黨副祕書長許甫不斷在一旁竊竊私語，未經國民黨同意便要先斬後奏開放問答，不僅相當不尊重人，更遭台上的柯文哲打臉拒絕，顯然雙方幕僚已「眉來眼去」一段時間。

黃士修昨主持會談時提到國民黨5月的初選民調時，引起國民黨主席朱立倫大怒，當場駁斥並起身離去。楊智伃昨在IG指出，她被黃士修抓住手，似乎是想限制她的行動，她當下立刻用另一隻手制止，並當場怒吼「不要碰我」，「我真的很氣，沒格調又亂抓人」、「真的很氣啦，我真的很火，完全沒尊重」。

黃士修則在自己的IG限動回擊，稱「這位大姐，畫面上明顯是妳手伸進來，我覺得很不舒服，請不要公然騷擾男生，謝謝。」黃士修還在自己的IG限動標註，「我還以為是哪位媒體前輩轉任黨工，竟然只有二十幾歲，男生真的要好好保護自己。」結尾還打上「#MeToo」。

楊智伃也再度回應，狠嗆黃士修，「這位大我十歲的大叔，又要干擾現場會談、又要抓別人手，還要酸言酸語批評別人長相，原來別人長得像幾歲是你做事看人的重點，只能說沒格調、膚淺又無聊，為你感到悲哀，真可憐」。

楊智伃今日下午接受《ETtoday新聞雲》電訪還原現場情況，記者會已達尾聲，國民黨本來就打算要離去的時候，卻聽見黃士修與許甫在竊竊私語要開放問答，不過事前完全沒有通知，且黃士修突然開始高喊國民黨5月的初選民調不公，自己才會上前想取走麥克風，制止對方失控行為，不存在性騷擾可能性。

另外，據國民黨人士透露，朱、馬、侯昨日至君悅時就已決定不上樓到2538號房，目的為求公開透明與柯、郭對話，並非柯文哲今日上午受訪時說國民黨是抱著「踢館」態度前來。

