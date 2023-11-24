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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

侯康配參選！學者建議「侯打賴、趙攻柯」　倒數30天可出1招甩開柯

▲侯友宜、趙少康24日到中選會登記參選2024總統大選。（圖／記者李毓康攝）

▲侯友宜、趙少康24日到中選會登記參選2024總統大選。（圖／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

中廣董事長趙少康今（24日）獲國民黨中常會通過任副總統參選人，並與總統參選人侯友宜到中選會完成參選登記。文化大學廣告系主任鈕則勳表示，趙的口才、謀略能壓制對手柯文哲，可透過「侯打賴、趙攻柯」模式，形塑侯「在野第一勇」形象；此外，侯陣營可逆勢操作，若選戰倒數30天時還不能甩掉柯10%，可逆勢操作，公布行政院長或部分內閣人選，凸顯「團隊的強，補足主帥的弱」，才有棄保可能。

對於侯友宜找趙少康任副手，鈕則勳24日說，趙具備口才、謀略、議題操作能力，在攻守上可跟侯互補，但趙專業上的功能性定位沒有民進黨副總統參選人蕭美琴強，且只能顧藍營選票，無法進取中間跟年輕選民，所以他認為國民黨是退而求其次，是要跟柯文哲爭第二，把昨天的屈辱討回來，但想跟「賴蕭配」一拚將力有未逮，是侯陣營沒深刻考慮的布局。

鈕則勳也提醒，趙是「強勢副手」，要注意聲量是否會掩蓋侯友宜的光芒，導致侯被認為太弱，這是國民黨的風險；此外，趙並非高雄市前市長韓國瑜，若是「侯韓配」，韓壓制柯文哲後還能進取藍綠對決的機會，但他覺得趙沒這能耐。

不過，鈕則勳指出，當國民黨總統選戰以攻擊執政黨為主軸時，侯友宜跟趙少康的分工可更細膩，像趙少康的謀略、口才論述可壓制柯文哲，所以趙可幫侯做更多舞台，讓侯主攻賴清德，而趙主攻柯，形塑出侯「在野第一勇」形象，只是一旦柯打賴力道贏侯，侯恐就輸光光了。

考量到趙少康無法進取中間與年輕選票、光芒恐蓋過侯友宜、專業的功能性上不如蕭美琴，鈕則勳認為國民黨還須「加碼」，例如提前公布行政院長或部分內閣首長人選，此舉可讓民眾安心外，也會凸顯「團隊的強，補足主帥的弱」。

鈕則勳解釋，以往選戰沒有先公布行政院長的例子，但這次選舉不一樣，要逆勢操作。行政院長可找具社會地位、廣大知名度或特定專業領域的人才，補足趙少康不足的領域，像台大前校長管中閔有社會聲望，而國民黨副主席夏立言具兩岸、國際跟國防專才，以這些條件去找，若倒數30天時還不能甩掉柯文哲，就可以出這招。

鈕則勳強調，他認為兩岸是國民黨可以去切的板塊，結果不分區立委跟副手無此專業，讓他匪夷所思。

鈕則勳也提及，像柯文哲說要讓前立委黃國昌當法務部長，因此侯陣營也可以公布幾個部會首長，「靠團隊撐主帥」，讓大家覺得這些人可聽侯的，這樣挺侯力道就會被拱上來。

對於侯康配能否操作棄保，鈕則勳表示，現在以侯康配來談棄保還不太可能，除非加上述的「加碼」，就能創話題，否則只能壓制柯文哲，無法決戰賴蕭，所以單侯康去拚，要操作棄保還有很大懸念。

鈕則勳說，侯康配先拚個20天，若屆時民調無法贏柯文哲10%，就用這加碼甩掉柯，主帥不強就用團隊去撐，才有棄保可能性，只是柯有一定能量，要棄保也棄不乾淨。

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