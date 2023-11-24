趙少康任藍營副手！　張善政全力支持：讓藍營更團結

▲藍營今天推出趙少康出任副手，桃園市長張善政表示，非常好的人選，可讓藍營更團結，全力支持。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

2024總統大選藍白合昨天確定破局後，國民黨今（24）日上午經過中常會一致通過由資深媒體人趙少康擔任侯友宜副手。桃園市長張善政受訪時指出，趙少康在政治歷練或是媒體經歷都非常豐富，是非常好的副手人選，可讓藍營更加團結，是非常好的人選、會全力支持。

張善政今天上午出席桃園市議會明年度總預算案暨附屬單位預算議程前，媒體詢問國民黨已宣布由新北市長侯友宜與資深媒體人搭檔正副總統時表示，趙少康大哥在政治歷練或是媒體經歷上都非常豐富，個人覺得是非常好的人選，他可以讓藍營更加團結，非常好的人選、會全力支持。

媒體也詢問，對於其他對手副手相繼出爐，可不可以做一個比較？有沒有優勢還是有什麼要努力的地方？張善政認為，對別黨副手不予置評，但侯市長總統候選人與趙少康這個組合，我覺得是最好的搭配。

至於昨天記者會上膠著在民調上面還有各方面，市長有什麼樣評論？張善政說，對於昨天最後的結果感到非常的惋惜，既然藍白合沒有成功，我們就全力支持本黨候選人，不管是總統或立委這塊，我們全力支持、全力輔選。

媒體最後提問，對於韓國瑜擔任不分區立委第一名，對於拉抬藍營小雞有沒有作用？張善政強調，當然有作用，韓國瑜一直是大家非常關注，也是非常有人望的一位政治人物，這次擔任我們不分區第一名，我覺得非常適當。