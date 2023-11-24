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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

幕後／藍白合大海嘯一夕變小波浪　綠慎防選情變冷衝擊小雞席次

▲▼民進黨主席暨總統候選人賴清德今（22）出席「桃園立委候選人聯合登記」記者會。（圖／賴清德競選辦公室提供）

▲民進黨總統候選人賴清德為小雞站台。（圖／賴清德競選辦公室提供）

記者杜冠霖／台北報導

藍白合不合牽動2024選情，在野合作上週露出曙光，讓綠營區域立委選將如臨大敵，更一度評估差距5個百分點內的選區，都可能被「藍白海嘯」一波帶走，但隨著藍白輪流翻桌、以撕破臉的方式上演分手擂台時，臉色鐵青的不僅台上五巨頭，還有寄望白營選票挹注的藍營小雞，一場鬧劇不但讓綠營士氣大振，也讓「國會過半」的口號不再是空談。

綠營在此次大選主打「國會過半」論述，但黨內普遍不樂觀，評估此次立委席次約在50至57席次，且隨著在野陣營藍白合可能性升高、「四巨頭」六點共識浮上檯面後，讓綠營立委預估席次持續下修、「國會過半」口號也幾乎成為空談。

但隨著六點共識變成「歷史文件」，綠營支持者士氣大振，偏綠色彩政論節目收視也節節攀升，藍白最終章「君悅會」在全國民眾收看下撕破臉，難堪場面不只牽動總統選情，更讓藍營小雞大禍臨頭，以北部區域衝擊最甚。

據了解，在雙北立委選區中，綠營原本某個評估將苦戰、甚至落後超過雙位數的選區，在陸戰耕耘以及藍白紛擾後，民調已然反轉，甚至在民眾看破藍白合無望之際，一度領先對手6至8個百分點。而在南部地區，支持者選情更為沸騰，賴清德在高雄鳳山競選總部成立大會湧入超過3萬支持者，場面相當壯觀。

但有地方輔選人士示警，藍白紛擾變相讓在野陣營提前操兵造勢，即便連日操作引起中間選民極大不滿，但柯、侯陣營支持者的情緒已經拉起來，讓支持度不至崩盤，甚至有回溫趨勢，這點仍不可不慎，若選民認為結局已定更可能導致選情降溫，尤其在藍營地方基本盤依舊強勢的狀況下，對區域立委選情極不友善。

而在中部選情，受唯一藍白合示範區衝擊的民進黨立委蔡其昌認為，藍白之間若非真愛，遲早肝膽俱裂，總統如此、基層自然也是。國民黨應該問問基層想法，在他的選區，國民黨籍候選人劉燈鐘還在認真跑，一桌一桌握手敬酒、看板掛得比誰都多，跑得比民眾黨還認真，盧秀燕等國民黨大頭卻幫蔡壁如站台，但選票在基層，不是上面怎麼指揮就能拿票。

蔡其昌直言，藍白在總統局的紛擾讓立委民調比較膠著，五五波的區域比上一屆還多，不確定性會提高，幾個百分點就會讓選情變化很大，大家很焦慮跟膠著，藍白不合之後怎麼收尾影響很大。

蔡其昌舉例，比如說要不要讓柯文哲站台？現在看起來都在怪對方，明明聘禮也收了、戒指也戴了卻毀婚，雙方都在爭吵，現在柯文哲說可以幫國民黨立委站台，那國民黨要不要？但國民黨若開放站台就真的沒有黨格，把基層都動員好、搭好台讓柯文哲講話，那侯友宜還要不要選？

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