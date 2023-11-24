全聯黑五來了！鍋物「買1送1」、iPhone 15限量300台贈5千福利點

▲全聯搶搭黑五購物節熱潮，祭出多重優惠。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／綜合報導

不讓美式賣場專美於前，全聯福利中心也搶搭「黑五購物節」熱潮，11/24~11/27祭出多款商品下殺，像是石二鍋、段純貞、胡同系列「買1送1」；而美妝、家電除了優惠，還有福利點回饋，像是iPhone 15 PRO 256G(黑色/鈦原色/藍色)」每台40,400元，全台限量共300台，買再贈5000福利點！

全聯歡慶25周年慶，祭出終極加碼，11/25~12/31每週六、日，會員於實體門市使用PX Pay或全支付全額付款，單筆消費每滿1000元，贈800限時福利點；周末加碼8%回饋。

●黑五多款商品「買1送1」

同時響應「黑五購物節」多種商品超殺促銷，11/24~11/27 石二鍋系列「買1送1」，任買2件特價200元；春野郭主義系列「買1送1」，任買2件特價185元；段純貞、胡同系列「買1送1」，任買2件特價220元；一風堂系列「買1送1」，任買2件特價228元，還能搭配桂冠全系列單筆每滿299元現折30元。

除了湯底相關商品，還有眾多「買1送1、第2件5折」優惠品項等著挖掘，例如「FOCO火烤純100%椰子水」、「大倉米舖日本牛奶皇后米/牛奶公主米(一等米)1.5kg」、「黑龍黑豆壺底油膏/無添加薄鹽黑豆蔭油」等，統統「買1送1」。

▲全聯搭上黑五購物節，同步推出火鍋祭優惠。（圖／業者提供）

●線上購折扣碼現折250元

「PXGo!全聯線上購」同步歡慶黑五，小時達11/24-11/26單筆消費滿1500元，輸入指定折扣碼【BLACKFRI】現折250元。隔日達黑五還有折價、贈點一次雙享，11/27前加碼特開神券，滿1500元折100元、滿6000元折600元；還有單筆消費每滿千贈1000福利點，單日單卡回饋上限1萬點，再搭配25周年滿2000贈1600點的8%，等於購物最高享28%回饋，不限筆數最低0元免運送到家。

●樂透卡回饋再抽百萬現金

而「全聯電子樂透卡」截至11/23已銷售超過6.3億元，限量推出的「紙本樂透卡」更是受到婆媽會員熱情支持，銷售首周即賣破4萬套。11/24將迎來活動第3周抽獎，當日開出之所有獎項，預計將於晚間12點公布於活動網頁。

12/2起抽獎名額再升級，將抽出2個現金百萬元、8個現金10萬元、16個儲值金1萬元、250個儲值金1仟元，等於接下來連續4週，每周將迎來雙頭獎百萬得主，早買早抽獎，這周沒抽到下周繼續抽。

▲全聯推出「樂透卡」享回饋之外，還能周周參加抽獎，最高有機會抽百萬。（圖／業者提供）

●美妝、家電下殺

若煩惱樂透卡怎麼花，全聯推薦11/24-11/27是入手美妝、家電好時機，果粉等待已久「iPhone 15 PRO 256G(黑色/鈦原色/藍色)」預購每台40,400元，全台限量共300台，買再送5000福利點，若再搭配以樂透卡購買，合併其他贈點、買卡回饋，等於不到3.7萬就能買！

除此之外還有「三星43吋 Odyssey Neo G7 Mini LED平面電競顯示器G70NC」預購每台36,500元，限量100台；「蘭蔻超未來肌因賦活露115mlx1+超極光活粹晶露(極光水)10mlx10」預購每組4,799元，限量共50組，囤貨就趁現在。