好市多黑五「第5波優惠品」一次看！精品錶下殺59折、筆電9300元有找

▲好市多黑五來到第5天，購物人潮陸續湧現。（圖／記者周姈姈攝，以下皆同）



記者周姈姈／台北報導

美式賣場好市多（Costco）年度盛事「黑色購物節」於本周盛大登場，目前已祭出百樣商品最低下殺3折起；今（24）日活動來到第5天，好市多提前至早上8點開門，除了有已公布的24K黃金手鍊現省5000元、頂級嫩肩里肌真空包每公斤現省100元等之外，《ETtoday新聞雲》也於好市多現場挖出更多好康，像是精品女錶下殺59折、15吋筆電9300元有找。

好市多黑五曝光第5天精選優惠品項，有「KIRKLAND SIGNATURE科克蘭美國頂級嫩肩里肌真空包每公斤省下100元」、「24K黃金男士玉米鍊現省5500元」、「PANASONIC 65吋 4K 智慧顯示器現省6200元」、「DYSON戴森手提無線吸塵器現省950元」、「CALVIN KLEIN女舒適軟鋼圈內一兩入組現省230元」、「KIRKLAND SIGNATURE科克蘭冷凍大鮭魚片每公斤特價439元」。

▲好市多黑色購物節來到第5天了，今（24）日有「24K黃金男士玉米鍊現省5500元」、「PANASONIC 65吋 4K 智慧顯示器現省6200元」。（圖／翻攝自好市多臉書專頁）



▲▼好市多黑五第5彈優惠品搶先看，家電、鮮魚肉品等商品祭出優惠。（圖／翻攝自好市多臉書專頁）



《ETtoday新聞雲》幫整理好市多黑五第5天現場優惠品項：

【3C家電類】

DYSON CORDLESS VACUUM戴森手提無線吸塵器

原價9489元 特價8539元（9折）

DYSON BLADELESS FAN HEATER二合一暖涼風扇

原價9989元 特價8989元（9折）

HP 15吋筆記型電腦

原價12699元 特價9299元（73折）

PANASONIC 65”4K MONITOR 65吋4K顯示器

原價29999元 特價23799元（79折）

TCL 75”4K QLED MONITOR 75吋4K QLED顯示器

原價43199元 特價32599元（75折）

ANDES AIR PURIFIER 空氣清淨機

原價29999元 特價23699元（79折）

▲HP 15吋筆記型電腦下殺73折，9300元有找就能帶回家。



【家居用品類】

CALIPHIL ALPACA WOOL COMFORTER羊駝羊毛冬被

原價4695元 特價3745元（8折）

SEA&SAND SCENTED CANDLE香氛蠟燭

原價719元 特價569元（79折）

BRITA UVC WATER DISPENSER瞬熱滅菌智能溫控開飲機

原價9899元 特價7899元（8折）

DELONGHI AUTO COFFEE MAKER按鍵式全自動義式咖啡機

原價28399元 特價22699元（8折）

TESCOM HAIR DRYER BLDC負離子吹風機

原價4749元 特價3799元（8折）

ARM&HAMMER強效濃縮洗衣精

原價589元 特價454元（77折）

▲SEA&SAND SCENTED CANDLE香氛蠟燭特價569元。



▲TESCOM HAIR DRYER BLDC負離子吹風機打8折。



【服飾穿著類】

ADIDAS MEN’S FLEECE JOGGER男刷毛長褲

原價865元 特價695元（8折）

CHAMPION LDS POLO PULLOVER女長袖POLO衫

原價669元 特價499元（75折）

CALVIN KLEIN T-SHIRT BRA女舒適軟鋼圈內衣兩入組

原價849元 特價619元（73折）

HURLEY MENS FLEECE HOODIE男連帽長袖刷毛上衣

原價645元 特價515元（8折）

TOMMY HILFIGER MENS JACKET男飛行外套

原價1959元 特價1559元（8折）

【珠寶精品類】



24K黃金男士玉米鍊（可能補貨，但時間不確定）

原價109499元 特價103999元（95折）

SALVATORE FERRAGAMO女錶 不銹鋼錶帶錶徑40MM 石英機芯 防水50米

原價21899元 特價12899元（59折）

1.50 CTW DIAMOND EARRINGS 1.50克拉鑽石耳環

原價54699元 特價44699元（82折）

2.0 CTW DIAMOND EARRINGS 2.0克拉圈形鑽石耳環

原價83999元 特價66999元（8折）

【生鮮食品類】

美國頂級嫩肩里肌真空包

原價559元／KG 特價459／KG（82折）

澳洲肋眼牛排

原價1579元／KG 特價1419元／KG（9折）

韓式燒烤牛肉

原價499元／KG 特價389元／KG（78折）

牛肉泡菜豆腐煲

原價339元 特價304元（9折）

美國特選無骨牛小排火鍋片

原價1419元／KG 特價1279元／KG（9折）

美國特選無骨牛小排US CHOICE BONELESS SHORT RIB STEAK

原價1369元／KG 特價1219元／KG（89折）

▲韓式燒烤牛肉下殺78折爽吃。

好市多黑色購物節於11月20日起至11月26日限時7天登場，預計網羅超過400款折價商品、最高狂省近百萬的超殺優惠，並維持「每卡限購1件」規定，提醒活動期間全台門市營業時間周一至周四提早於上午9時開門、周五至周日為上午8點開門，每日下午5時也將在台灣好市多官方臉書及IG、下午6時在好市多APP搶先公布隔日精選優惠商品，讓消費者可以提早列好購物清單。