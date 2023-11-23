好市多黑五「第5彈優惠品」搶先曝光！24K黃金項鍊現省5000元

▲好市多公布明（24）日第5彈精選優惠商品。（圖／記者周姈姈攝）

記者周姈姈／台北報導

美式賣場好市多（Costco）年度盛事「黑色購物節」於本周盛大登場，目前已祭出百樣商品最低下殺3折起，而現在好市多也搶先公布明（24）日第5彈精選商品優惠資訊，有24K黃金項鍊現省5000元、65吋電視現省6200元等，同時也提醒民眾明日提前至早上8點開始營業，有興趣的民眾可要把握時間。

好市多黑五曝光第5天精選優惠品項，有「KIRKLAND SIGNATURE科克蘭美國頂級嫩肩里肌真空包每公斤省下100元」、「24K黃金男士玉米鍊現省5500元」、「PANASONIC 65吋 4K 智慧顯示器現省6200元」、「DYSON戴森手提無線吸塵器現省950元」、「CALVIN KLEIN女舒適軟鋼圈內一兩入組現省230元」、「KIRKLAND SIGNATURE科克蘭冷凍大鮭魚片每公斤特價439元」。

▲▼好市多黑五第5彈優惠品搶先看，家電、金飾等商品祭出優惠。（圖／翻攝自好市多臉書專頁）

▲好市多黑五第5彈優惠品搶先看，鮮魚肉品通通下殺折扣。（圖／翻攝自好市多臉書專頁）

好市多黑色購物節於11月20日起至11月26日限時7天登場，預計網羅超過400款折價商品、最高狂省近百萬的超殺優惠，並維持「每卡限購1件」規定，提醒活動期間全台門市營業時間周一至周四提早於上午9時開門、周五至周日為上午8點開門，每日下午5時也將在台灣好市多官方臉書及IG、下午6時在好市多APP搶先公布隔日精選優惠商品，讓消費者可以提早列好購物清單。