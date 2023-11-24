好市多黑五「第6彈優惠品」搶先看！75吋電視、無骨牛小排通通下殺

▲好市多黑五購物節這周末進入最後倒數。（圖／記者周姈姈攝）



記者周姈姈／綜合報導

美式賣場好市多（Costco）年度盛事「黑色購物節」這周末將進入倒數2天，好市多稍早搶先公布明（25）日第6彈精選商品優惠，有「美國頂級無骨牛小排真空包每公斤現省220元」、「75吋量子智能連網液晶顯示器現省14800元」等，同時也提醒明日提前至早上8點開始營業，想撿便宜的民眾可要把握最後機會。

好市多黑五揭曉第6天精選優惠品項，有「美國頂級無骨牛小排真空包每公斤現省220元」、「BRAND’S白蘭氏雙認證雞精30瓶入特價1099元」、「TCL 75吋 4K MIMI LED QLED量子智能連網液晶顯示器現省14800元」、「OMRON歐姆龍藍牙體重體脂肪計現省500元」、「SOORYEHAN秀雅韓蔘潤乳霜組現省200元」。

▲▼好市多第6彈下殺品曝光，這次有無骨牛小排、75吋電視等，一定要把握便宜買。（圖／翻攝自好市多臉書專頁）

▲SOORYEHAN秀雅韓蔘潤乳霜組現省200元。



好市多黑色購物節於11月20日起至11月26日限時7天登場，預計網羅超過400款折價商品、最高狂省近百萬的超殺優惠，並維持「每卡限購1件」規定，提醒活動期間全台門市營業時間周一至周四提早於上午9時開門、周五至周日為上午8點開門，每日下午5時也將在台灣好市多官方臉書及IG、下午6時在好市多APP搶先公布隔日精選優惠商品，讓消費者可以提早列好購物清單。