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曹蘭、王月再合體！全聯推9款「收納神器」印花集點最低0元換購

▲▼全聯邀請曹蘭、王月再度合體，擔任「收納智慧王」代言人，推動「瑞康屋KUHN RIKON印花集點換購」活動。（圖／記者林育綾攝）

▲全聯邀請曹蘭、王月再度合體，擔任「收納智慧王」代言人，推動全新印花集點換購，告別「阿嬤的冰箱」。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

婆媽最愛的曹蘭、王月睽違多年再度合體！全聯福利中心看準家庭主婦、自煮族群收納冰箱的痛點，邀請兩人擔任「收納智慧王」代言人，推出全新集印花活動，帶來瑞士國寶級品牌「瑞康屋KUHN RIKON」9款廚房收納神器，幫大家「告別阿嬤的冰箱」，包括可一鍵秒速真空的「電動抽真空機」、「廚餘處理機」、「真空密封袋」等，最低用40枚印花就能「0元免費換購」。

▲▼全聯邀請曹蘭、王月再度合體，擔任「收納智慧王」代言人，推動「瑞康屋KUHN RIKON印花集點換購」活動。（圖／記者林育綾攝）

▲全聯邀請曹蘭、王月再度合體，擔任「收納智慧王」代言人，推動「瑞康屋KUHN RIKON印花集點換購」活動。（圖／記者林育綾攝）

全聯觀察到，台灣社會目前多為雙薪家庭，隨著民眾對於生活品質的重視，如何在有限的時間內把家庭收納打理好，往往成為一大考驗；不論是冰箱或是居家的收納，儼然成了優化環境的重要一環。因此邀請曹蘭、王月再度合體，分享各種生活收納技巧與妙招。

此波全聯與大潤發合作，自11月24日～2024年3月21日推出「瑞康屋KUHN RIKON印花集點換購」活動，消費者可用5枚、10枚、20枚、40枚、50枚印花，加購0元至5299元；或用福利點0元、發幣0元等方式換購，就能輕鬆入手。

▲▼全聯邀請曹蘭、王月再度合體，擔任「收納智慧王」代言人，推動「瑞康屋KUHN RIKON印花集點換購」活動。（圖／記者林育綾攝）

▲9款收納神器，最低0元就能換。（圖／記者林育綾攝）

包括很多家庭的冰箱，總是堆積著一袋又一袋、一盒又一盒已吸附冰箱味的食物；而櫃子也總是塞滿不知道怎麼收藏的開封餅乾，甚至擺到過期。這波瑞康屋的收納神器，可依照不同情境，將生鮮、乾貨食材做真空分裝，收納延長保存期，大小罐子可以上下堆疊節省空間，透明的外裝讓品項一目了然，罐上還有「日期轉盤」不怕忘記放到過期，輕輕鬆鬆就能告別阿嬤冰箱、阿嬤櫃子，優化居家環境。

▲▼全聯邀請曹蘭、王月再度合體，擔任「收納智慧王」代言人，推動「瑞康屋KUHN RIKON印花集點換購」活動。（圖／記者林育綾攝）

▲曹蘭分享以「真空密封袋」來保存新鮮鮭魚。（圖／記者林育綾攝）

9款收納神物當中，推薦放大空間法寶「真空密封袋」不但有大中小3種尺寸，還能「重複使用」！曹蘭分享，自己買回鮭魚切片會立刻裝進密封，海鮮類也會集中使用同一個袋子，就不擔心味道影響，不但可能延長保鮮，又能減少佔據空間，輕鬆收納，使用40枚印花、1800福利點或180發幣就能免費換購。

而「真空方形環保密封盒」小巧的容量除了外出攜帶方便外，分裝糖果、餅乾、保健品也超實用，使用50枚印花、2000福利點或200發幣就能免費換購。

▲▼全聯邀請曹蘭、王月再度合體，擔任「收納智慧王」代言人，推動「瑞康屋KUHN RIKON印花集點換購」活動。（圖／記者林育綾攝）

▲王月分享真空收納乾貨，延長食材壽命，像是紅棗、麵條等。（圖／記者林育綾攝）

超神奇的「電動抽真空機」可一鍵秒速抽真空，輕鬆不費力，搭配密封盒使用，真空後可有效防漏，保鮮效果比一般保鮮盒多了雙倍，使用10枚印花加499元，或5000福利點、500發幣加0元即可換購。

此波還有獨家開發的「廚餘處理機」，也是主婦煮夫夢幻逸品！使用高溫烘乾絞碎型，減少異味、降低廚餘體積90%，只要10枚印花、400福利點或40發幣，加5,299元就可以用3.6折換購廚餘機，若使用全聯樂透卡購買最高回饋4200福利點，還可享10次百萬現金抽獎機會。

▼影／曹蘭、王月最新廣告「收納智慧王」：

▲▼全聯邀請曹蘭、王月再度合體，擔任「收納智慧王」代言人，推動「瑞康屋KUHN RIKON印花集點換購」活動。（圖／記者林育綾攝）

▲全聯邀請曹蘭、王月再度合體，擔任「收納智慧王」代言人，推動「瑞康屋KUHN RIKON印花集點換購」活動。（圖／記者林育綾攝）

另外，全聯重視永續環保，此檔活動的印花貼紙特別與AWORLD合作，也是聯合國指定做為ActNow即刻行動的數位平台，活動分為「個人環保積分」與「團體環保積分」2種，完成登錄就有機會抽中Gogoro VIVA ME電動車，並且成為支持植樹計畫的一員。
 
「個人環保積分」部分，消費者只要打開PX Pay相機，掃描印花背後的QR CODE序號(每張印花序號皆不同，積分成功後，即無法重複掃碼)，即能獲得1積分，等於1次抽獎機會，幸運者可獲得市價57,980元的Gogoro VIVA ME電動車，共2台。

「團體環保積分」則是成為響應植樹計畫的一員，同樣打開PX Pay相機，掃描印花背後QR CODE序號，積分成功後，AWORLD數位平台將統計台灣區團體累計積分，團體積分每達100萬分，全聯與大潤發就會種植100棵樹，目標為500棵樹。

▲▼全聯邀請曹蘭、王月再度合體，擔任「收納智慧王」代言人，推動「瑞康屋KUHN RIKON印花集點換購」活動。（圖／記者林育綾攝）

▲全聯行銷協理劉鴻徵（左）提到，此檔預計可帶動15%業績。（圖／記者林育綾攝）

全聯行銷協理劉鴻徵表示，曹蘭、王月的搭檔來推薦這波印花集點換購商品非常有說服力，這也是全聯暌違7

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