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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／蕭美琴「回娘家」拜會立院綠黨團　憂同僚選情喊拼國會過半

記者杜冠霖／台北報導

前駐美代表蕭美琴日前以民進黨副總統參選人身份正式亮相，引起國內外媒體關注，蕭今（24日）也前往立法院民進黨團拜會，並表示，自己3年多前離開立法院，抱著回娘家的心情來看大家，看到大家心情很激動，但也很擔心，不斷有人說選情告急，非常不忍心，知道大家都很辛苦，自己也迫不及待要跟大家一起在基層爭取選民支持。

▲▼蕭美琴至民進黨團會議致意。（圖／記者屠惠剛攝）

▲蕭美琴至民進黨團會議致意。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

蕭美琴今至立法院拜會，民進黨立委盡數出席、夾道歡迎，營造團結勝選氣勢，蕭致詞時指出，自己過去在立法院多年，是我不斷在政壇學習過程，對台灣社會動脈、推動國政以及貼近民意有更深刻認知，「謝謝大家過去在我駐美期間給予最大的支持，讓代表處能夠向前努力，沒有任何後顧之憂。」

蕭美琴直言，回到這裡希望再次宣示，過去14年相伴，未來還有更多機會，國會一定要過半，未來有很多要繼續努力的事情，用正向陽光看待台灣未來，相信每個台灣人民都希望國家前進，不是為了權力爭奪算計，接下來大家一起努力往前，讓賴蕭配當選、國會過半。

民進黨團總召柯建銘則表示，蕭美琴過去是優秀黨團成員，不管是黨團會議還是立院都一起奮戰，她的戰力跟論述能力不用再多介紹，一定能1+1大於2，相信明年520會在總統府看到她，遺憾看到藍白陣營愚弄選民，昨天真是台灣政治史上最荒謬的鬧劇，只看到心機跟爾虞我詐，賴蕭配絕對是最佳組合，才能承擔國家重任。

▲▼蕭美琴至民進黨團會議致意。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼蕭美琴至民進黨團會議致意。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼蕭美琴至民進黨團會議致意。（圖／記者屠惠剛攝）

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