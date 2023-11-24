國中畢旅飛日本「5天4夜收4萬7」挨轟！行程曝光　校方：非強制參加

▲北部一間私立中學畢旅行程包括到日本環球影城遊玩，5天4夜收費4萬7700元。（圖／ETtoday資料照）

記者閔文昱／綜合報導

北部一間私立中學近日遭家長爆料，校方在明年一月中要舉辦畢業旅行，地點選在日本關西地區，不過短短5天4夜就要4萬7700元，質疑費用不合理。對此，校方解釋，有特別嚴選承辦的旅行社來把關行程安全和活動品質，活動非強制性，若家長有疑慮，可向學校反應並進行調整。

根據《聯合新聞網》報導，該間私校畢旅的交通主要為搭乘長榮航空班機往返，行程包括前往當地學校交流參訪、到日本環球影城遊玩等，且在環球影城時還有購買4項設施的快速通關，5天4夜的費用高達4萬7700元，讓部分家長大喊吃不消，也有家長擔心影響孩子價值觀。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對此，校方回應，本次活動屬於報名制，學生可自由選擇參加，因學校重視學生安全和活動品質，才會特別評選承辦的旅行社，若家長有疑慮，校方會再進行溝通及調整。

事實上，北市一間國小10月也傳出3天2夜的國內畢旅竟要8200元，被許多網友質疑「學校水很深」。當時高雄中學校長莊福泰也出面回擊，指出學校辦畢旅吃力不討好，影響價格的因素很多，像是「畢旅不是學校的必辦事項，政府也沒有編預算」、「帶隊老師的費用都是學校的差旅費用支付」、「雖有一定程序的招標作業，但多數學校為學生著想，不能不考慮品質」等，不該一語抹黑所有學校，引發熱議。