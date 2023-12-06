不准染髮學生去畢旅、涉職場霸凌老師　彰化某國中校長遭連署罷免

▲彰化某國中校長遭控職場霸凌老師，以及罔顧學生權益，被校內老師連署罷免。（圖／資料照片）



記者游瓊華／彰化報導

彰化某國中張姓校長遭校內老師控訴職場霸凌，且不尊重學生，不僅曾轟染髮學生品行差，還要求染髮學生不得參加畢業旅行；以及罔顧校內某場館安全結構有問題，還隱瞞實情，連辦5場活動，無視學生安全等。老師們羅列15大罪狀，集體連署要求撤換張姓校長。對此，彰化縣教育處表示，全案已請督學了解中。

該國中老師們洋洋灑灑列出張姓校長15大罪狀，包括校內有一場館經結構技師初步評估耐震能力不合格，但張姓校長卻向師生隱瞞此事，照常舉辦5場活動，直到3個月後才向全體師生告知場館安全有疑慮要停用，完全放任全校師生、校外貴賓之安危於不顧，未盡校長行政監督之責。

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此外，老師們也在連署書中提到，校內有國二學生因染髮遭到張姓校長為難，更當著學生的面說染頭髮的人就是品行不好，甚至警告該生若頭髮沒有染回來就不能參加畢旅；還有弱勢學生只因被其認為週六自習課不認真，所以阻擋學生申請獎學金；強迫學生參加第八節課，有學生因不參加竟被叫到校長室被罵到哭。

除了罔顧學生權益，連署書中還提到，張姓校長濫用校安通報程序，藉此整肅異己，曾經有校內老師因對張姓校長所指示的行政流程有所疑義，竟被張姓校長視為眼中釘，張姓校長更以莫須有名義，要學生填寫該師是否有不適任教學之問卷調查，嚴重侵害老師的名譽權等。

初步了解，全校有超過10名正式老師參與連署要求罷免、撤換校長。對此，彰化縣教育處表示，全案已請督學了解中。