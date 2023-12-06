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國中畢旅4萬7千元！家長轟「扭曲孩子價值觀」　前導遊說公道話

▲▼大阪環球影城，日本環球影城，除了哈利波特園區，新開放的馬力歐園區也受到許多遊客歡迎，還有許多聯名商品可以購買。（圖／記者謝盛帆攝）

▲北部一間私立中學畢旅行程包括到日本環球影城遊玩，5天4夜收費4萬7700元，引發家長抨擊。（圖／記者謝盛帆攝）

記者柯沛辰／綜合報導

北部一間私校國中部近日公布畢業旅行方案，預計明年1月飛往日本關西遊玩5天4夜，費用4萬7700元，不料引發家長質疑。對此，前導演Eric拍片分析CP值，認為光是機票加上環球影城套票，就已佔去大半費用，其實4萬7700元是相當合理的價格。

Eric表示，私立學校比較有錢，又要把控吃住品質，所以挑選的行程大多比較貴，成本也比較高，何況學校還安排師生乘坐長榮航空，經他查詢，若挑選比較好的時段，大阪來回機票價格約是1萬5000元，「而且這還是現在的價格，若是年底或1月快過年、寒假什麼的，那時候票價可能更貴。」

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Eric指出，行程中不僅有大阪環球影城，還包含門票跟4項遊樂設施的快速通關，避免師生久候，經查詢上述花費也要將近6000元。換句話說，光是機票加上環球影城行程，就已經差不多2萬元了，剩下2萬7000元要安排吃住，還要顧及品質，住宿4個晚上約8000元。

交通移動部分，Eric坦言，由於校方未公布詳細食宿細節，他也只能粗估成本，但日本的車真的比較貴，何況全程都有車輛接駁，所以大家乍聽之下好像覺得4萬7000元比外面旅行社提供的價格貴，但如果把機票、門票、住宿、當地交通算進去，其實也不至於貴得離譜。

至於為什麼會比一般外面的團貴？Eric透露，學生消費能力有限，沒有購物行程，團費當然就會比較貴，如果要便宜的團費，很大一部分就得用購物行程的利潤去補貼，因為購物在旅行社的收入占比相當大，「光名產、土特產都有退佣20%-30%，你買1000塊他就賺200、300，一團20、30個人，他賺幾千到上萬都有可能，所以當旅行社沒有這個補貼的時候，團費當然就會高。」

北部私立中學公布畢旅費用要價4萬7700元，被家長砲轟不合理、影響孩子價值觀。對此，校方回應，本次活動屬於報名制，學生可自由選擇參加，因學校重視學生安全和活動品質，有特別嚴選承辦的旅行社來把關行程安全和活動品質，但活動非強制性，若家長有疑慮，校方會再進行溝通及調整。

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