車主請注意！　台南電動車輛路邊停車10月1日起依原公告費率收費

▲台南市電動車輛路邊停車，將自10月1日起恢復原公告費率收費。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市目前電動車輛路邊停車可享汽車前2小時半價、機車當次半價優惠措施已實施滿5年，基於實施期間已達成階段性鼓勵電動車輛使用效果，為兼顧停車資源公平分配及使用者付費原則，該優惠措施將功成身退，台南市電動車輛路邊停車將自10月1日起恢復原公告費率收費。

交通局局長王銘德指出，市長黃偉哲相當重視環保議題，台南市政府響應國家發展綠能運具政策，自2018年起實施電動車輛路邊停車汽車前2小時半價、機車當次半價優惠措施，至今已滿5年，依據交通部統計，實施期間台南市電動汽機車登記自2018年15745輛，至2022年成長為59394輛，5年間增幅達3.8倍，可見該優惠措施已達成初步鼓勵成效，經參酌雙北、桃園、高雄等直轄市已逐步取消電動車停車優惠措施，併考量台南市停車資源有限，為符合公平分配原則，自10月1日起電動車輛路邊停車將恢復依原公告費率收費，以符使用者付費精神。

交通局表示，為持續優化綠能運具使用便利性，本市在辦理停車場委外經營時，將要求業者於平面或立體停車場設置5%、10%充電格位，預計2025年全市充電樁可達600支以上；此外智慧路邊停車計費系統亦將持續盤點合適區位建置60支智慧停車收費充電樁，以利積極營造電動車友善環境及停車服務。