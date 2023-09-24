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強化災害搶救技能　台南義消德興中隊進行實火搶救訓練

▲台南市消防局第七大隊德興分隊，24日舉辦「義消人員火災搶救專業訓練」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市消防局第七大隊德興分隊，24日舉辦「義消人員火災搶救專業訓練」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局第七大隊德興分隊，24日舉辦「義消人員火災搶救專業訓練」，從燃燒概論課程講解至實際救災模擬操作演練，進一步提升義消人員搶救戰力與救災默契和應對各式災害之相關應變能力。

利用台南市消防局新化訓練中心LPG槽體實火訓練場及迷你燃燒櫃，實際模擬體驗可燃性氣體洩漏之災害情境狀況，包含如何使用紅外線熱顯像儀判別熱分層、高低靈敏度及煙流顏色流速之類型，並做有效防護部署及搶救策略，強化義消人員災害搶救能量，以降低危害生命安全狀況發生之風險。

▲台南市消防局第七大隊德興分隊，24日舉辦「義消人員火災搶救專業訓練」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

本次訓練過程逼真確實，消防局第七大隊德興分隊的義消團隊，在台南各大小火場均熱心協助警消救災，除了每月定期訓練，義消弟兄更利用下班時間至消防分隊加強救災訓練，對台南市消防搶救熱情投入付出，實屬難能可貴。

▲台南市消防局第七大隊德興分隊，24日舉辦「義消人員火災搶救專業訓練」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

第七大隊大隊長石家源表示，轄區除了經濟部工業局安平工業區外，還有許多集合住宅，為確保義消同仁面對高壓氣體管線洩漏起火救災安全和進入火場該如何保護自己，特別舉辦液化石油氣槽體訓練，藉以提升對於災害現場搶救時所面臨的火熱臨場感，並透過訓練培養經驗，提升救災安全性。

▲台南市消防局第七大隊德興分隊，24日舉辦「義消人員火災搶救專業訓練」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防局局長李明峯表示，由衷感謝本次參訓的義消弟兄，特別犧牲假期積極參與訓練，培養消防戰技實力，良好的災害搶救訓練是保障每一位消防及義消弟兄安全的基礎，更是保護全體台南市民安全的後盾。

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