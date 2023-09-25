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台南市補教師鐸獎暨優良教師頒獎　30名補師獲獎

▲「2023年度台南市補教師鐸獎暨優良教師頒獎典禮」盛大舉行，共有30名補教老師獲得表揚。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲「2023年度台南市補教師鐸獎暨優良教師頒獎典禮」盛大舉行，共有30名補教老師獲得表揚。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

9月是敬師月，為表揚在杏壇認真付出的優良補教從業人員，台南市補習教育事業協會24日下午在虹韻文創中心舉辦「2023年度台南市補教師鐸獎暨優良教師頒獎典禮」，共有30名補教老師獲得表揚，台南市教育局長鄭新輝親自祝賀。

今年協會邀請玫瑰墓樂團以「音愛生命」的主題，用樂曲故事歌頌為人師表的偉大與榮耀，玫瑰墓樂團主唱-台南市立醫院急診部 蘇世揚醫師為了這次頒獎典禮，特別選了許多富教育意義的歌曲，有一首致敬9/22殉難的消防人員，另一首是以後甲國中第一任校長 郭若愚校長為故事主軸的創作詞曲（校長現在99歲）歌頌這位偉大的教育家。每一首都給現場觀眾帶來意想不到的驚喜與感動。

往年參加人數會因場地而受限，今年特別選在虹韻文創中心綜合演藝廳可容納近1000人，就是希望可以讓每位得獎人的親朋好友、補習班家長、學生、台南市市民朋友一起來參加這場音樂饗宴，並為每位得獎老師的優秀給予熱情的慶賀與掌聲。

補教協會理事長黃譯鋒表示，不管是學校教育還是課後補習教育，現場的每位老師都是任重道遠，尤其是在資訊日新月異的今天，老師得不斷精進專業、樂於分享、充滿活力，才能引領新世代的孩子們成長茁壯。

黃譯鋒說，今年獲獎的老師有八成以上在補教服務年資都超過10年，從事補教的每位老師都要有滿滿的教育熱忱與社會使命感，才能忙而不亂、累而不疲，忙得快樂、累得歡喜! 好老師是孩子生命中最重要的貴人，在少子化的現代社會，家長對學校或補習的教學品質要求不斷提升，這也考驗著每一位補教從業人員的教育智慧，希望大家都能一起努力，提升補教專業能量，讓家長在安排學子的課後教育時能有更安心的選擇。

台南市補習教育事業協會指出，在這感謝師恩的9月裡，因為每位教育現場的老師終年的付出與無私的奉獻，嘉惠了一代又一代的學子，感謝所有老師們的辛勤耕耘，敬祝所有老師們「教師節快樂」！

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