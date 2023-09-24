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台南大內甜根子童樂會　南消四大展開防災宣導

▲「大內甜根子童樂會」，首度移師二溪大橋堤防辦理，台南市消防局第四大隊大內分隊，配合區公所辦理防災宣導活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲「大內甜根子童樂會」，首度移師二溪大橋堤防辦理，台南市消防局第四大隊大內分隊，配合區公所辦理防災宣導活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

時序入秋，台南市曾文溪畔的甜根子草正值花期，白色花海為秋季限定美景，今年邁入第4年的「大內甜根子童樂會」，首度移師二溪大橋堤防辦理，台南市消防局第四大隊大內分隊，配合區公所辦理防災宣導活動。

▲「大內甜根子童樂會」，首度移師二溪大橋堤防辦理，台南市消防局第四大隊大內分隊，配合區公所辦理防災宣導活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

甜根子又稱為「秋日雪」、「9月雪」，在每年9、10月盛開，量多的地方就像鋪上一層白色地毯。本次活動由大內區公所主導，除黃偉哲市長親自到場外，大內分隊也把握此機會向民眾宣導正確的防災觀念，活動期間分隊同仁講解如何購買及裝設住宅用火災警報器的技巧、火場逃生避難的觀念、防火正確觀念、防範一氧化碳中毒及了解瓦斯逾期鋼瓶與瓦斯行訂定定型化契約，使現場百餘名民眾受益良多。

▲「大內甜根子童樂會」，首度移師二溪大橋堤防辦理，台南市消防局第四大隊大內分隊，配合區公所辦理防災宣導活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防局第四大隊長蔡國保表示，看到甜根子盛開就代表天氣逐漸由悶熱的夏天轉為涼爽的秋季，民眾使用熱水器頻率開始增加，而使用瓦斯熱水器應保持通風，避免一氧化碳蓄積室內造成中毒，屋外式熱水器要裝在屋外通風的環境，若裝設在陽台則應避免加裝窗戶、晾曬大量衣物等情形阻礙通風。

▲「大內甜根子童樂會」，首度移師二溪大橋堤防辦理，台南市消防局第四大隊大內分隊，配合區公所辦理防災宣導活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防局長李明峯亦提醒民眾，南市府每年均有針對具有一氧化碳中毒潛勢住戶，進行遷移或更換熱水器，每戶最高補助3千元，有需求民眾可到鄰近消防分隊詢問，希望民眾可保握機會多多利用。另外中秋節即將到臨，呼籲民眾施放爆竹煙火應注意安全，應使用附加認可標示之合法爆竹煙火，且小朋友施放爆竹時，必須由家長（成年人）陪同，共同營造安全快樂的中秋佳節。

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