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台南永福星星幫泳將用運動拿獎　比中秋烤肉團聚更好的平安禮！

▲台南永福國小星星兒，參加台南市扶輪盃身心障礙者游泳比賽中大放異彩，全部的大小朋友都拿到該分組的前三名。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南永福國小星星兒，參加台南市扶輪盃身心障礙者游泳比賽中大放異彩，全部的大小朋友都拿到該分組的前三名。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南永福星星幫泳將用運動拿獎，永福國小星星兒多年參與泳訓健身運動，「泳」往直前，於24日參加台南市扶輪盃身心障礙者游泳比賽中大放異彩，全部的大小朋友都拿到該分組的前3名！

台南市扶輪盃身障游泳比賽24日舉行，永福國小自閉症巡迴班輔導的大小星星兒們，先暖身運動迎接下週的中秋團圓活動，大家都有志一同，用多年來自我泳訓的好表現，贏得最好的「中秋節禮物」！

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▲台南永福國小星星兒，參加台南市扶輪盃身心障礙者游泳比賽中大放異彩，全部的大小朋友都拿到該分組的前三名。（圖／記者林東良翻攝，下同）

永福星星幫參加台南市扶輪盃身障游泳比賽中大放異彩，10多名孩子都拿到了該組的前3名！星星兒「泳」往直前的奮戰精神，老師和家長們都動容！今天在大成國中游泳池共有15隊近70人參與今年扶輪盃身障泳賽年度盛會！

疫情趨緩後，大家都自動歸隊參與泳訓，而永福國小自閉症巡迴輔導的星星兒與肯納青年，今年有分屬永福國小、文元國小、復興國小、協進國小、永仁國中、文賢國中、民德國中、台南大學等八校與瑞復益智中心、YMCA和慈光游泳隊、蓮心園基金會共10多位星星兒與肯納青年參與本年泳賽，年紀最大的有20幾歲已就業的肯納青年，年紀最小的是國小五年級的星星兒小朋友，他們都是從學前階段就開始學習游泳，為的就是克服天生「觸覺敏感」和「感覺統合失調」等各方面的問題。

▲台南永福國小星星兒，參加台南市扶輪盃身心障礙者游泳比賽中大放異彩，全部的大小朋友都拿到該分組的前三名。（圖／記者林東良翻攝，下同）

在奮泳向前到達終點的同時，老師們和家長都動容了，因為永福特教老師們說，馬上就是中秋節了，看到很多星星兒從小就開始接受泳訓，不管是累積了100小時或1000小時，星星兒們把握任何機會，一直參與游泳訓練，也一直不放棄獲得好獎勵的機會！大家有志一同，每年都約好一同參與扶輪盃游泳比賽，用比賽來檢驗多年來的運動成果，也在中秋節前和好夥伴們「一起泳訓團聚」！

永福星星幫的老師們說，很開心孩子們可以在運動中獲得成就感，永福楊淑晏校長也表示，「在每年的泳訓中，還發現愈小接觸水的孩子們學習得愈好，也鼓勵家長們提早讓孩子學游泳」。

多年來永福自閉巡迴班的潛能開發課程，訓練很多星星兒的內在潛能，特別是在運動力提昇專注力方面，獲得很大的進展，由此次星星兒獲得多面獎牌可得知。星星兒們「泳」於挑戰的精神，令家長和特教老師們特別感到辛慰，因為多年的努力終讓星星兒在運動場上，獲得自信和成就感！

▲台南永福國小星星兒，參加台南市扶輪盃身心障礙者游泳比賽中大放異彩，全部的大小朋友都拿到該分組的前三名。（圖／記者林東良翻攝，下同）

協助訓練的永福國小賴育誠老師表示，「能讓孩子站在水裡已是很大的突破！」，對沒有積極訓練的自閉症孩子來說，皮膚的接觸、環境的吵雜及人群，都是很大的挑戰，尤其許多孩子不願接觸水而無法洗澡，特別是洗頭，對某些星星兒來說像「打仗」般困難，有些孩子被雨淋到還會因為皮膚的接觸的不適感，產生極大情緒困擾。

永福楊淑晏校長則表示校方一直不斷地為特教學生找資源協助其成長，特別的是為星星兒開設潛能開發課程，不僅希望能克服自閉兒對水的恐懼，也希望讓他們多運動，游泳課大家都在水裡，就一定會參與。

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