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社會 社會焦點 保障人權

快訊／台南北區住宅驚傳瓦斯氣爆　8人送醫

記者林東良／台南報導

台南市北區北忠街16巷1處民宅，24日晚上7時8分許驚傳瓦斯氣爆火警，4樓RC建物其一樓處有火煙冒出，台南市消防局119勤務中心據報，出動第六大隊所屬 公園消防分隊等22車41人前往搶救，公園車組及六大隊到場，發現已無明顯火煙，但民宅1樓天花板塌陷，廚房有起火被滅情況，現場有8名外勞受傷送醫救治。

▲台南市北區北忠街16巷1處民宅，24日晚上驚傳氣爆火警，造成8名外勞受傷送醫。（圖／民眾提供，下同）

▲台南市北區北忠街16巷1處民宅，24日晚上驚傳氣爆火警，造成8名外勞受傷送醫。（圖／民眾提供，下同）

▲台南市北區北忠街16巷1處民宅，24日晚上驚傳氣爆火警，造成8名外勞受傷送醫。（圖／民眾提供，下同）▲台南市北區北忠街16巷1處民宅，24日晚上驚傳氣爆火警，造成8名外勞受傷送醫。（圖／民眾提供，下同）▲台南市北區北忠街16巷1處民宅，24日晚上驚傳氣爆火警，造成8名外勞受傷送醫。（圖／民眾提供，下同）

消防人員調查，現場是印尼外勞聚集所，有8名印尼籍男子在這個場所每個禮拜進行穆斯林教會活動，初步調查疑為瓦斯桶漏氣引起氣爆，而被人以滅火器撲滅，消防人員逐層搜索完畢，確定無人受困，疑現場瓦斯器材漏洩引發氣爆，經關閉氣體偵測結果已無危險值。

▲台南市北區北忠街16巷1處民宅，24日晚上驚傳氣爆火警，造成8名外勞受傷送醫。（圖／民眾提供，下同）▲台南市北區北忠街16巷1處民宅，24日晚上驚傳氣爆火警，造成8名外勞受傷送醫。（圖／民眾提供，下同）▲台南市北區北忠街16巷1處民宅，24日晚上驚傳氣爆火警，造成8名外勞受傷送醫。（圖／民眾提供，下同）

8名受傷外勞，其中7名男子由中正、永華、和緯、南門、東門、鹽行等消防分隊救護車送成大醫院、永康奇美醫院就醫；另1名男子被友人自行送醫。目前消防人員除在現場勘查處理外，真正起火因及財物損失由消防局調查中。

台南市警五分局指出，台南市北區北忠街16巷民宅發生疑似瓦斯氣爆，五分局接獲110報案後立即通報偵查隊及北門所長洪士雄到場，並調派線上警力8名前往交管。初步了解為烹煮不慎引發火災，有多人受傷，部分民眾已自行就醫，詳細受傷人數正深入調查釐清中。

▲台南市長黃偉哲獲悉此氣爆案十分重視，親自率台南市消防局長李明峯到場勘查了解，並呼籲民眾中秋節將屆，要小心用火安全。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲獲悉此氣爆案十分重視，親自率台南市消防局長李明峯到場勘查了解，並呼籲民眾中秋節將屆，要小心用火安全。（圖／記者林東良翻攝）

台南市長黃偉哲獲悉此氣爆案十分重視，親自率台南市消防局長李明峯到場勘查了解，並呼籲民眾中秋節將屆，要小心用火安全。

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