台農、信興蛋品「堅不吐實」！再吞400萬罰單　移請地檢署偵辦

▲台農蛋品涉標示不實。（圖／邱于軒議員提供）

記者許宥孺／高雄報導

台農蛋品公司供應的進口蛋標示不實，遭高雄市衛生局調查，市府數度約詢台農蛋品、以及上游公司信興蛋品，不過負責人涂萬財及黃姓媳婦仍拒絕提供進銷單據，且堅不吐實，衛生局今(24日)依法各裁處400萬元，並於13日移請高雄地檢署偵辦。

衛生局說明，經農業部提供資料協助稽查，多日比對台農、信興蛋品公司的進口蛋品（巴西、泰國、澳洲、美國、菲律賓、土耳其），發現從今年3月至9月進口有殼蛋502.8萬顆及提供信興蛋品公司加工用途蛋326.1萬顆，共828.9萬顆由兩家公司向中央畜產會買斷。

▲台農蛋品負責人涂萬財。（圖／農業部提供）

衛生局連日數度約談兩家公司負責人，信興蛋品負責人涂萬財表示，中央畜產會交付的蛋全數作為洗選殼蛋販售，而326.1萬顆加工用途蛋流向不明。

衛生局認為，以一般業界從運送到洗選合理損耗約15-20%估算，至少應有663萬顆洗選蛋出廠，扣除台農供貨給某大型通路商的數量238萬顆，經核對單據後，發現數字落差極大。不過信興蛋品公司和台農蛋品公司無法提供完整進銷與報廢單據，蛋品流向不明數量高達425萬顆。

▲台農蛋品進口巴西蛋標示不實的有效期限。（圖／記者許宥孺翻攝）

衛生局研判，雖2家公司所供應的蛋品均為符合原有效期限，然而蛋品流向可能影響全國消費者權益及蛋品市場甚鉅，已違反食安法第9條、第41條暨第47條、第48條規定，今日對兩家公司各裁罰鍰400萬元。

另，衛生局釐清信興及台農蛋品公司向畜產會買斷828.9萬顆後，經多次約詢仍堅不吐實，疑有以次充好的詐術、效期標示涉虛偽標記獲取利益之嫌，依刑法第255條及339條於9月13日移請高雄地檢署偵辦。