查假酒炸鍋！基層警酸「靠薑母鴨升巡佐」　高市府：給嘉獎機會　

▲ 高雄市警察局外觀。（圖／記者吳世龍攝）

記者吳奕靖／高雄報導

臉書社團《靠北police》有網友匿名po文，高雄市警察局發文表示依據財政局的來函辦理，要求派出所稽查有沒有假酒，而且是轄區內的羊肉爐、薑母鴨、燒酒雞、夜市等都要進行抽檢，並登記好業者的相關資料，沒想到po文一貼，立刻引發其他網友炸鍋，有人表示回到「大包工時代」，對此財政局說是給員警敘獎的機會，查5家就可專案簽給市長敘獎、有得嘉獎的機會。

《靠北police》粉專在23日貼出一篇文章，表示要詢問「高雄市政府警察局，現在連薑母鴨也找也要我們列管就是？」同時強調，「這不是警察該做的事，是財政局自己要派人稽查，到底乾警察屁事？財政局是沒有人了是不是」？並且附上一張高雄市政府警察局的函文，裡頭也敘明了要查辦米酒時才之品質與安全，所以「各分局所轄派出所，對轄內經營羊肉爐、薑母鴨、燒酒雞、夜市等店家進行查察，除要求每家業者於抽檢記錄表內填寫店名、地址、聯絡人電話、負責人姓名」。

▲高雄市警察局的一紙公文，要求派出所查米酒，引發基層炸鍋 。（圖／翻攝《靠北police》）

文章一貼出來，底下留言炸鍋：「長大我要當薑母鴨巡佐」、「什麼時候要查巴西進口蛋」、「建請局長指派員警到現場飲用，以鑑定酒類是真酒或是假酒」、「衛福部警政署已經好幾年」、「奇文共賞，有夠暖心」、也有人說：「我到底看了什麼」、「怎麼發得出這種公文」、「包山包海」、「再度回到大包工時代」。

這項查察假酒的業務是配合財政局來函辦理，財政局回應，是依年度菸酒聯合查緝小組查緝會報決議事項辦理，財政局將與為菸酒查緝小組之一員的警察局同仁一起加入稽查的行列，共同打擊不法，以避免私劣酒品流入市面，「是給員警敘獎的機會，查5家就可專案簽給市長敘獎、有得嘉獎的機會」，同時財政局強調，報獎敘獎皆依規定辦理，就配合稽查的機關單位相關人員於年度結束後會進行敘獎，以慰勉其辛勞。