「救命！我不要！」黑衣女遭2男押上車　高雄白晝擄人案真相曝

▲一名白衣女子被男子強押上車，女子從另一邊車門逃離，又被抓回塞進後座 。（圖／翻攝黑豪家族）

記者吳奕靖／高雄報導

網路流傳一段影片，高雄市的八德路有兩名男子將一名女子強押上車，女子大聲呼救，網友覺得好像是強押擄人，不過現在警方出說明，表示女子跟其中一名男子有夫妻關係，因女子喝醉，老公想把她帶回家，才會在街頭上演這一幕。

這起案件發生在23日凌晨5時51分，警方接獲報案電話表示，新興區八德二路上有人吵架，到場時發現沒有任何衝突，經過瞭解為23歲的廖姓男子跟27歲的陳姓女子是一對夫妻，2人在三民區一家KTV飲酒，期間發生口角，之後各自離開，廖男欲帶酒醉妻子共乘自用小客車回家，雙方於八德二路上發生拉扯。

▲一名白衣女子被男子強押上車，女子想逃離，又被抓回塞進後座 。（圖／翻攝黑豪家族）

▲一名白衣女子被男子強押上車 。（圖／翻攝黑豪家族）

這段拉扯戲碼被民眾拍下之後上傳到網路，讓人覺得是黑衣女子當街被白上衣壯碩男子塞進轎車後座，黑衣女大聲哭喊「救命！我不要！幫我報警！」，同時另有一名紅衣男在旁看著，女子欲從後座另一側開門逃離，又被白衣壯男阻止。全案在警方調查之後，陳姓女不願提告，不過整個過程涉及家暴行為，警方代為申請保護令並依職權通報社會局。