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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴辦稱副總統無請假問題　他諷：證實賴清德平常「閒閒沒事做」？

▲▼賴清德出席2030教育AI年會 主題：偏鄉教育與AI。（圖／記者屠惠剛攝）

▲賴清德競選辦公室表示，副總統作為備位元首，全時間執行憲法賦予的職權，沒有請假的問題。（圖／記者屠惠剛攝）

記者江采蓁／綜合報導

國民黨總統參選人侯友宜23日起正式請假至年底，遭綠營轟「落跑」，國民黨主席朱立倫也反嗆民進黨總統參選人賴清德從不請假，每天都在當黨主席、副總統跑選舉行程；賴清德競選辦公室則回應，副總統作為備位元首，全時間執行憲法賦予的職權，沒有請假的問題。對此，國民黨桃園市議員凌濤24日就在臉書諷刺，「民進黨是不是證實了賴清德平常『閒閒沒事做』，所以請不請假沒關係？」

「民進黨是不是證實賴清德平常『閒閒沒事做』，只是備位元首，所以請不請假沒關係？」，凌濤表示，否則賴清德現在每天用中華民國給他的薪水，處理民進黨務、跑自己的選舉、黨政不分，民眾能接受？他也批評，如果民進黨的解釋說得通，中華民國的總統、副總統，每天搞選舉就可以，全台灣政務亂糟糟，侯友宜以較高的標準要求自己，請假參選，份際嚴明，「綠營民代不是從新北到桃園，在議會大呼小叫，行政中不中立的問題？賴清德勒？根本是『雙標黨』無誤。」

此外，凌濤再提到，「怎麼講到請假，賴清德突然想起自己是副總統了？」，他大批，「全時段履行憲法職權？雞蛋食安危機你跑去哪裡？新潮流雲豹光電案，你到哪裡了？」，還是民進黨朋友要出來說，通通不關賴清德的事，因為賴清德平常沒責任、沒事做，成天無所事事，腦中只想著「當總統」？

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