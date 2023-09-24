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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴辦稱副總統「無請假問題」　她翻譯：理直氣壯爽拿納稅錢跑選舉

▲▼民進黨總統參選人賴清德。（圖／賴清德競選辦公室提供）

▲針對請假爭議，賴清德競選辦公室表示，副總統作為備位元首，全時間執行憲法賦予的職權，沒有請假的問題。（圖／賴清德競選辦公室提供）

記者江采蓁／綜合報導

國民黨總統參選人侯友宜23日起正式請假至年底，遭綠營轟「落跑」，國民黨主席朱立倫也反嗆民進黨總統參選人賴清德從不請假，每天都在當黨主席、副總統跑選舉行程；賴清德競選辦公室則回應，副總統作為備位元首，全時間執行憲法賦予的職權，沒有請假的問題。對此，國民黨發言人楊智伃24日就在臉書反諷，「幫大家翻譯一下，賴清德就是理直氣壯大聲的告訴大家，當總統、副總統就是可以爽拿人民納稅錢跑政治選舉行程，不用請假！」

「原來賴主席還記得自己是賴『副總統』？」，楊智伃指出，當人民吃不到雞蛋、甚至要吃到壞掉的雞蛋的時候，都沒見賴清德出來講話，不接受聯訪又迴避媒體提問，但帶職跑輔選行程卻跑得很勤，而今天朱立倫提出質疑之後，賴清德辦公室「罕見」發聲回應，說副總統全天執行憲法職權，不用請假，她質疑，「所以民進黨所謂的執行憲法職權，就是副總統帶職跑選務行程，為特定政黨助選嗎 ？」

「幫大家翻譯一下，賴清德就是理直氣壯大聲的告訴大家，當總統、副總統就是可以爽拿人民納稅錢跑政治選舉行程，不用請假」，楊智伃大批，所以食安問題不用回應，人民所有關心的議題都可以不管，「但因為我是副總統，我可以跑選舉行程！」

楊智伃提到，從臉書貼文上細數，9月還沒過完，賴清德就跑了至少11場的輔選行程，輔選了超過13位候選人，「原來所謂的台灣副總統的工作就是幫自己家政黨的候選人輔選？」，她再轟，一次副總統出去跑行程的維安、警力、專車，更別說去外縣市的交通花費，用所有人民的納稅錢、公務資源跑自己的選舉行程，還敢這麼囂張？

楊智伃最後諷刺，「像便利商店一樣24小時的跑選舉行程的賴副總統，行程大概也像全台灣的便利商店分店一樣多。」

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