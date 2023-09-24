侯友宜請假遭綠轟落跑　他舉賴清德、呂秀蓮諷：這紀錄更驚人

▲侯友宜23日起依公務人員請假規則請長假。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者江采蓁／綜合報導

國民黨總統參選人侯友宜23日起正式請假，全心投入大選，請假期間由新北市副市長劉和然代理，遭民進黨新北市議員齊轟落跑，請假天數比國民黨主席朱立倫、前高雄市長韓國瑜還多。對此，國民黨前立委陳學聖24日則在臉書反舉民進黨總統參選人賴清德、前副總統呂秀蓮為例表示，「這落跑紀錄不是更驚人嗎？民進黨又要怎麽說？」

陳學聖指出，侯友宜請假投入選舉，被民進黨罵「落跑」市長，但若對照2000年總統大選時的副總統候選人呂秀蓮，民進黨怎自圓其說？他提到，1997年，桃園縣因劉邦友血案補選縣長，呂秀蓮當選，九個月後，於該年底競選連任成功，2000年和阿扁搭檔，選上副總統，5月20日就職時辭桃園縣長，前後任職桃園縣長時間約三年多一點點。

陳學聖強調，要這麼不厭其煩幫民進黨回憶的原因是，民進黨口口聲聲罵侯友宜落跑時，好歹侯友宜已當過八年新北副市長、市長也近五年，「若這樣還被批評是落跑，那呂秀蓮怎麼辦？」

此外，陳學聖再舉例，何況賴清德立委任期未滿去選市長、市長任期未滿去當行政院長、副總統任期未滿想選總統，「這落跑紀錄不是更驚人嗎？民進黨又要怎麽說？」

針對侯友宜請假一事，新北市政府副發言人張劭斌表示，侯友宜皆按規定辦理請假，請假期間由副市長劉和然代理，新北市府團隊堅守職責，夜以繼日，持續全力推動市政發展，呼籲綠營民代不要為了打擊異己，一再昧著良心抹黑市府團隊。