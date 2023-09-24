台南菱洲宮普度　分靈廟福陽閣持續10年寄普白米

▲台南市成功路的菱洲宮則在農曆八月十二（國曆9月26日）舉辦普度，其分靈廟府城福陽閣「寄普募集白米物資」捐贈活動，今年進入第10年。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

民間習俗大都在農曆七月份普度，位在台南市成功路的菱洲宮則在農曆八月十二（國曆9月26日）舉辦普度，其分靈廟府城福陽閣「寄普募集白米物資」捐贈活動，今年進入第10年，景氣雖然不佳，仍能年年成長，今年募集23868公斤的白米，將贈送給105社服團體。

府城福陽閣「寄普募集白米物資」捐贈活動襄贊菱洲宮八月份的普度拜拜，正式滿10年，在委員的努力下，募集的白米23868公斤，比去年17000公斤還要多，以致捐助單位由去年的77處，今年將增至105個單位，其中多數為社區共餐機構。

福陽閣主事許育嘉表示，目前社會上很多人不吃白米飯，但是很多社服單位或是社區共餐中心，反而最喜歡有人寄贈白米，單位內每天吃飯就必須大量的白米供餐，因此該閣每年全力募集白米，許多社服機構均主動表達希望成為受贈者。

社服單位太多，許育嘉也希望捐贈給真正需要的單位，都會私下去探訪受贈單位，以了解是否有將獲贈物資實際運用在院生上，每年花很多的時間進行探訪調查，深怕辜負捐贈白米者的愛心。

受到疫情和景氣低迷影響，捐贈者有減少之勢，協助菱洲宮普度事宜的府城福陽閣，卻仍堅持擴大募捐對象，希望能有其主祀謝府元帥所教化「學著做手心向下的人」，每年募集普度白米，於法會結束後全數捐贈給弱勢團體，成為普度法會一大特色。

許育嘉表示，受贈單位大多是社區共餐機構，如區里和社區活動中心辦理老人營養午餐的單位，生活形態的改變，年輕人出外工作，獨留長輩在家，可能較無法好好的料理自己餐飲，因此捐送物資給這些單位，正是符合目前社會狀況，期望更多的社區辦理供餐或是讓社區內的獨居老人，可以享用熱騰騰的餐食，而不是在家不注重飲食之下，影響身體健康。

宗教信仰本就是民眾心靈的寄託，關懷社會弱勢的需求，體現宗教慈愛的核心價值，這才是宗教單位和民間結合，共同發揚人間溫暖的價值。