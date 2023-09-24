「沒用性器官互相傾聽」！車廠專員偷吃女顧客喊冤：只有跑山吃飯

▲車廠服務專員外遇女顧客。（示意圖，非本案當事人／CFP）



記者黃資真／台南報導

台南一名任職知名車廠服務專員的人夫阿倫（化名），認識前來修車的女顧客，2人因而發展不倫戀，經常約會吃飯、發生關係，正宮得知後氣炸提告小三求償50萬元，阿倫則是傳訊向妻子稱「沒有用性器官互相傾聽」，僅單純會跑山、吃飯。但台南地院認為小三介入婚姻，判賠20萬元。

正宮控訴，與阿倫自2021年10月10日結婚，育有1名子女，阿倫2022年9月27日在車廠上班時，正好認識前來修車的女顧客小芬（化名），2人卻擦出愛火，時常約會吃飯、發生多次性行為。

正宮發覺阿倫時常心不在焉，甚至無故不回家，才挖出阿倫在外頭已有女人，心碎與阿倫離婚，並提告小芬侵害配偶權，求償50萬元。

小芬辯稱，和阿倫只是朋友關係，未曾發生過性行為，阿倫雖曾留宿自己的家，係因阿倫與妻子吵架，遭趕出家門，才會出於好意收留他，同時也請法官考量她月薪僅2萬6千元，且背負700多萬房貸及30多萬元之信貸，生活壓力極大，請求酌減賠償金。

法官勘驗正宮提出的對話紀錄，阿倫在婚外情被發現後，傳訊喊冤「只有一起去跑山路（開各自的車），一起吃飯而已，也不是你說的用性器官互相傾聽，很多時候都真的是單純的睡在一起，甚至在他的懷裡哭了…」、「不要讓我爸媽知道除了我們的問題外還有小三的存在…」，足認阿倫確實與小芬有多次見面共餐、出遊互動，縱使無證據證明2人有發生性行為，仍可認定應有踰越普通朋友關係交往且親熱之事實存在。

另外，阿倫出庭維護小芬稱，僅去過對方家中吃飯聊天，也睡過一晚，但他睡在客廳沙發，沒有同床共枕，不過，法官認為阿倫為出軌的一方，當然會極力維護小芬，因此不採信證詞，判決小三賠償20萬元為適當。可上訴。