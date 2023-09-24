中秋、國慶接力放7天！國道最塞時段出爐　高公局公布「好走時段」

▲中秋和國慶連假將出現大量車潮。（示意圖／記者游芳男攝）

記者李姿慧／台北報導

中秋及國慶連假將至，國道預估會湧現大量車潮，高公局預估連假前2天上午南下最塞，連假最後2天下午北上車最多，高公局也公布「國道好走時段」，西部國道南下最好趁上午6時前或中午後，北上趁中午前；國5南下則利用清晨5時前和下午5時後，北上趁上午9時前出發。

中秋3天連假和國慶4天假期接力放，高公局研判今(112)年中秋及國慶連假期間有大量返鄉及旅遊旅次，其中南向車流尖峰多集中在中秋節及國慶日連假第1、2日上午，北向車流尖峰多集中在中秋節連假第2、3日及國慶日連假第3、4日下午。

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考量尖峰國道將湧入大量車潮，交通需求遠大於國道容量，高公局也公布「國道好走時段」，其中西部國道部分，中秋連假連2天(9月29日到30日)、國慶連假前2天(10月7日~8日)，南向用路人建議早上6時前或中午12時後出發；中秋連假後2天(9月30日~10月1日)、國慶連假後2天(10月9日~10月10日)，中部地區北向用路人建議上午12時前出發，南部地區北向用路人建議上午9時前出發。

國5部分，中秋連假連2天(9月29日到30日)、國慶連假前2天(10月7日~8日)，南向用路人建議上午5時前或下午5時後出發。中秋連假後2天(9月30日~10月1日)、國慶連假後2天(10月9日~10月10日)，北向用路人建議上午9時前出發。