最後補班日掰了！上班族「1神邏輯」　全場傻：明年繼續吵

▲今天為補班日。（示意圖／記者林敬旻攝）



網搜小組／劉維榛報導

雙十節一口氣放4天連假，於是今（23）日調整為補班日。不過有網友抱怨，怎不把雙十節（周二）跟10月9日（周一）做對調，這樣既不用補班也能爽休3天。該文曝光後，一票網友笑噴「你覺得國慶日是10/9？」、「把10/7跟10/9對調不就好了？」「明年換吵：為什麼沒有連休？」

一名網友在臉書《爆廢公社》表示，今天的補班日是為了10月9日能彈性休假，讓他感到疑惑的是，為何不把10月10日跟10月9日對調，如此一來能連休3天又不必補班。

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文章曝光後，引來千名網友討論，「我覺得補在10/14不是更好，就不用有一周要上6天班的問題」、「你覺得國慶日是10/9？您也可以選擇離職，就不用補假囉」、「把10/7跟10/9對調不就好了？」「其實說成10/7補班，休10/9比較實際」。

一票網友則笑虧，「明年就沒了，符合你的要求」、「請假就好了，誰管他要不要補班」、「明年換吵：為什麼沒有連休？」「放心，明年都不用煩惱了」、「期待明年！特休請下去就連假了，觀光景點也不會人擠人那麼誇張」、「沒事啦～都已經是最後一次了，再來就不會有了」、「頭路辭一辭， 一年365天都是星期天」。

如同上述網友所說的，今天就是今年最後一個補班日，正在倒數終結中。而明年4個連假，包括開國紀念日（12/30-1/1，3天）、農曆春節假期（2/8-2/14，7天）、兒童節及民族掃墓節（4/4-4/7，4天）及端午節（6/8-6/10，3天）。而大家最討厭的補班日部分，明年僅有1天，也就是2月17日（星期六）。

至於中秋節（9/17）與雙十節（10/10）兩大節日，上班族若想出遊放鬆，可自行決定是否用特休假，只要請1天就能爽休4天。

▼2024年行事曆，點圖可放大。（圖／記者曾筠淇製）

