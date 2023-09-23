下月進入聖嬰！專家：9月底~10月中適合颱風發展　暖秋暖冬機會高　

▲下月將進入聖嬰，9月底到10月中適合熱帶系統發展。（圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

今天(23日)是秋分，太陽直射赤道，過了秋分，台灣黑夜將比白天長，季節將從暖季轉換為冷季，不過氣象專家指出，聖嬰現象來了，若海洋溫度持續偏暖的話，下個月就會正式進入聖嬰，9月底至10月中旬都是適合熱帶系統發展的環境，另今年暖秋暖冬機會高。

氣象達人彭啟明與天氣風險公司資深天氣分析師吳聖宇指出，許多人關心中秋節是否會受到颱風的影響？在上次節目中，曾提到平穩一段時間之後，可能在9月下旬出現颱風發展機會。目前的氣象模式確實有預測出颱風的可能性，但這只是眾多預報中的其一，實際的影響仍需待颱風前身的前身，也就是熱帶擾動生成後，才能較準確的評估。在還沒有系統生成時，每天模式變動度其實非常大，所以目前還無法確定中秋連假的天氣，可以保持關注熱帶系統發展情形。

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彭啟明和吳聖宇指出，自去年開始，中央氣象署重新定義東北季風，只要是大陸冷高壓帶來的冷空氣就稱為東北季風。依目前最新資料，下周有機會迎來入秋首波東北季風，雖然有東北季風南下，不過強度不強，降溫幅度有限，但若配合颱風水氣，迎風面的北部會是以陰雨天氣為主，看到月亮的機會可能會比較低，實際的天氣仍取決於颱風發展程度以及距離台灣遠近，仍需密切關注。

聖嬰現象來了，彭啟明和吳聖宇表示，若海洋溫度持續偏暖的話，下個月就會正式進入聖嬰(N i ñ o3.4海溫距平3個月滑動平均連續五個季度超過0.5度)。降雨方面，9月底至10月中旬都是適合熱帶系統發展的環境，至10月中旬颱風發展活躍程度降低，不過台灣周圍仍有一些水氣，之後就會轉為東北季風型的天氣，表示汛期漸漸進入尾聲，中南部快進入乾季。

彭啟明和吳聖宇提醒，雖今年有好幾個颱風為台灣注入豐沛的水源，解決了年初乾旱的困境，不過受到氣候變遷影響，未來的乾季時間可能會越來越長，連續不降雨日數增多，呼籲平時養成省水的好習慣。