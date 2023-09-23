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新北八里青農分會長李炳輝　黑手練功種出冠軍文旦柚

▲新北八里青農分會長李炳輝 黑手練功種出冠軍文旦柚。（圖／新北市農業局提供）

▲新北青農聯誼會八里分會長李炳輝細心對待每一顆文旦。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

中秋佳節即將到來，同時也是文旦柚的最佳品嚐季節，文旦柚的「柚」與保佑的「佑」同音，與家人團聚品嚐八里在地文旦柚，不只能支持新北在地農產，也能為大家帶來平安保佑的祝福。八里區也於日前成立新北市青農聯誼會八里分會，由青農李炳輝擔任首任會長，期望透過青農分會的成立，讓八里區農業能夠更多元發展，新北市農業局也歡迎大家到八里品嘗香甜可口的文旦柚。

李炳輝原在模具工廠從事俗稱「黑手」的機械相關行業，後來由於父親年紀增長，難以獨自維持家中果園，因此決定返鄉幫忙。李炳輝提到當黑手雖然必須與銹鐵跟污油為伍，工作環境十分辛苦，但能從中學習到許多機械維護相關技能、知識，對之後從事農業在農機具維護上大有幫助。

▲新北八里青農分會長李炳輝 黑手練功種出冠軍文旦柚。（圖／新北市農業局提供）

▲李炳輝自有品牌「柚＆蜜」文旦柚獲獎連連。

此外，在李炳輝做出讓顧客滿意的產品時，他從中獲得滿滿的成就感，因此對於產品的品質十分堅持，現在也將這份堅持帶入農業，仔細對待每一顆文旦柚。李炳輝返鄉後也成立自有品牌「柚＆蜜」，名稱由來是因為與農友技術交流中，嘗試以養蜂來幫助果樹授粉，除增加果樹著果率外，也提升果實生長的完整度。

「柚＆蜜」果園位處淡水河口西側，有海風吹拂帶來的豐富微量元素，加上排水條件良好，所產出的文旦柚吃起來不僅口感Ｑ彈、果肉也特別香甜濃郁，自2012年至2022年間，於新北市及八里區文旦柚評鑑比賽共獲得1次特等總冠軍、1次甜柚王及3次頭等獎等，獲獎連連，也正因為與其他青農夥伴互相學習提升產品品質，希望能夠透過聯誼會互助合作、相互學習，帶動八里區農業發展及食農教育推廣共好。

▲新北八里青農分會長李炳輝 黑手練功種出冠軍文旦柚。（圖／新北市農業局提供）

▲「柚＆蜜」文旦柚禮盒。

新北青農聯誼會八里分會長李炳輝表示，青農聯誼會八里分會成立可協助更多青年農民往農業領域發展，除一級生產外，也有夥伴從事食農教育推廣，可互相學習教學技巧及行銷撇步，將食農教育理念及農業經營向下扎根，讓更多農業生力軍加入，並開發在地化特色商品，展現出八里觀光的潛力。

李炳輝也表示，青農聯誼會中臥虎藏龍，與青農夥伴交流可以得到許多新想法，不僅是要發展國內市場，更要進軍國際，目前除出貨生鮮文旦柚至港澳地區，也積極研發柚子果醬等加工產品，期望能拓展海外市場，也非常歡迎想購買文旦柚的民眾前往「柚＆蜜」官方網站以及八里農會小農直銷站網站洽詢。

農業局長李玟表示，八里區成立新北市青農聯誼會分會，串聯八里地區文旦柚、綠竹筍、桶柑等當地特產，鼓勵有志青年們加入農業這個大家庭，為農業發展注入更多創新能量及活力。農業局一直都是新北青農最強力的後盾，更將秉持「新北市做大事 農業健康市／式」的理念，與新北青農共同來打拚，為市民朋友提供最優質的農產，建構農業、市民及生態共好的永續大健康環境。

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