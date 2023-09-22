橋梁維護路況養護評比　新北榮獲金路獎雙料冠軍

▲新北市政府養工處榮獲金路獎路況養護類「縣市政府路況維護」及「縣市政府橋梁維護」績優雙冠王，並由養工處副處長蔡逸懷（右）上台代表接受交通部政務次長陳彥伯（左）表揚。（圖／新北市工務局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府工務局橋梁及道路建設維護再創佳績，養工處榮獲交通部公路總局頒發112年度第24屆金路獎路況養護類「縣市政府路況維護」及「縣市政府橋梁維護」績優雙冠王，今（22日）由養工處副處長蔡逸懷率領團隊成員接受表揚，並強調在侯友宜市長的督導下，養工處將持續用心維護新北市橋梁及道路品質，提供市民安全、舒適的用路環境。

工務局長祝惠美表示，由交通部公路總局主辦的金路獎，堪稱國內交通界奧斯卡，評比範圍涵蓋國道、公路、鐵路及捷運系統等養護作業。新北市轄內共計29個行政區，養護道路將近9721公里，面積約6603萬平方公尺；車行橋梁總共1066座，橋梁維護面積逾135萬平方公尺，檢測維修構件總數約16萬個。養工處以AI智慧加入道路巡查、橋梁定期檢測，可以即時改善劣化破損情形並可預防養護，提升用路人行車安全。榮獲本屆交通部金路獎「縣市政府路況維護」及「縣市政府橋梁維護」雙料績優，同仁努力獲得肯定。

▲由交通部公路總局主辦的金路獎，堪稱國內交通界奧斯卡，獲獎單位一同合影留念，繼續為新北工程打拚努力。

養工處長簡必琦表示，市府持續極力爭取交通部公路總局前瞻計畫補助，藉由中央與地方的攜手合作，將打造本市公路系統全新氣象，包括人手孔蓋降埋改善路面平整度及採用回收材料作為路基置換等，不僅強化路面承載力並可大量去化剩餘瀝青刨除料等。

養工處副處長蔡逸懷說明，養工處自2019年度至今已完成改善道路140.2公里、排水側溝9.5公里及防撞護欄11.1公里；橋梁檢測及維護方面，除依據「公路養護規範」每兩年一次進行橋梁定期檢測，也針對特殊性橋梁訂定「特殊性橋梁維護管理計畫」，提高檢測頻率，為一年一次，並視定期檢測結果進行劣化評定和修繕。

▲新北市養工處榮獲金路獎「縣市政府橋梁維護」績優成績，定期進行橋樑檢測及維護作業，提升用路人使用安全。

蔡逸懷表示，養工處依橋梁耐震能力詳評結果每兩年進行10座橋梁耐震詳細評估分析，並依評估結果針對耐震能力不符現行規範之橋梁執行補強及維護改善作業。2021至2022年已完成10座經耐震評估需補強的橋梁，2023至2024年將再完成另外4座。未來工務局及養護團隊將持續把關轄內道路橋梁品質，打造優質用路環境，精進道路養護工法，讓用路人更加安全舒適。

▲新北市養工處榮獲「縣市政府路況維護」績優成績，打造新北市公路系統全新氣象。