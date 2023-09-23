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台南登革熱8450例全國最多　陳以信籲陳建仁設「防疫隔離假」

▲國民黨立委陳以信。（資料照／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委陳以信。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

全國登革熱本土病例至21日累計9380例，其中以台南8450例最多，與居次的雲林403例差距甚大。國民黨立委陳以信今（23日）表示，中央若提早一個月以上進駐台南，現在疫情應早得到控制，他呼籲行政院比照新冠肺炎作法，給與登革熱染疫者「防疫隔離假」，避免染疫者因上班上課時被蚊子叮咬，而成為登革熱傳染者。

行政院長陳建仁23日率相關部會首長到立法院專案報告有關登革熱防治相關事宜並備質詢。陳以信質詢陳建仁指出，今年登革熱上升趨勢與2015年大爆發那年非常接近；當年全國4萬多病例，台南約佔5成，並造成100多人死亡，而今年8月初開始，登革熱案例直線上升，現在9000多例中，台南佔9成之多。

陳以信說，8月間應是中央疾管署進駐台南管控疫情最佳時機，現在才派疾管署副署長羅一鈞進駐台南，已錯過防治登革熱爆發最好機會。他直言，當時如能提早進駐，現在疫情應該不會如此嚴重。

陳以信並向陳建仁提出具體訴求，建議比照新冠防疫做法，給予登革熱染疫者「防疫隔離假」以便居家隔離，避免染疫者因上班上課被蚊子咬，而將登革熱傳染給他人。並且防疫是政府責任，不幸染登革熱死亡者，也應比照新冠費研發喪葬慰問金10萬元，尤其現在家戶噴藥清理不易，政府也應考慮每戶發放噴藥清理補助金500元，以降低民怨並提高人民協助政府防疫意願。

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