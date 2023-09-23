屏東明揚惡火調查報告何時出爐？　陳建仁：預估一個禮拜

▲陳建仁赴立法院「登革熱防治相關事宜」專案報告。（圖／記者宋良義攝）



記者杜冠霖／台北報導

屏東市工業區經建路明揚高爾夫球大廠，昨傍晚傳出火警，截至凌晨3時為止，大火已造成近百人受傷，消防員4人殉職、6名員工失聯。而行政院長陳建仁今（23日）至立院就登革熱議題做專案報告，時代力量立委陳椒華質詢時詢問明揚大火調查報告何時出來？陳建仁回應，一般調查情況預估大概在一個禮拜時間，但還不敢確定，因為場地相當大，不是那麼容易。

對於明揚大火，陳椒華質詢時詢問，初步調查報告什麼時候會出來？壓個日期好不好？陳建仁表示，現場還在緊急搶救中，一般調查情況預估大概在一個禮拜時間，但還不敢確定，因為場地相當大，不是那麼容易。

陳椒華也質疑，這家工廠有非常多違法紀錄、劣跡斑斑，廠內也有很多危險化學藥品，消促會多年訴求就是要組工會、適用職安法，但行政院一直不答應，可以說這次災難也是行政院造成的，院長認同嗎？陳建仁回應，當然不是。

陳椒華表示，如果不是的話，也請回來之後盡快檢討相關訴求。「院長你不要講空話，該兌現的訴求還是要拜託，也要全面工廠體檢。」陳建仁也回應，自己沒有講空話，工廠的安全跟消防檢視一定要執行，對於消防弟兄的努力致以最高敬意跟謝意。