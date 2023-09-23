台南登革熱疫情發燒　藍軍批防疫問題一籮筐

▲台南市登革熱病例占全國9成，市議會特別進行『登革熱防治專案報告』，市議會國民黨團指出，市民對市府拼命室內噴藥的做法非常不滿。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市登革熱病例占全國9成，市議會特別進行『登革熱防治專案報告』，市議會國民黨團指出，近來陳情電話接到手軟，市民對市府拼命室內噴藥的做法非常不滿，市府宣導人工智慧AI可有效防治登革熱，推行多年疫情又噴發，成效何在？

市議會國民黨團說，若當初發生第一例境外移入病例，在法定的48小時內就噴藥，也不至於讓疫情失控，市民更氣憤中央大員南下幾天就說疫情已控制，如此邀功置辛苦的第一線基層人員尤其是年輕化學兵於何地？

許至椿說，為何登革熱疫情病例急速增加，因缺乏整體規劃，警覺性積極度方法和策略都要改進，市民忙於上班卻接獲噴藥通知書，勞師動眾，2024年度應超前部署方法，找出具體方法有效防治，不捨感染死亡者，希望市府加把勁，針對常態性出現疫情的地方積極追蹤。

蔡育輝表示，民怨又因為這次疫情再起而噴發，民進黨在台南拼命種電，卻不知地上型太陽面板主管是誰？積水雜草叢生22日才質詢，23日立刻清理完畢，事權不統一，整個市府不知誰要負責開罰單，2015年前賴清德市長不進議會釀成112位市民枉死，國民黨團要求賴清德發放每位20萬慰問金，賴清德不發就是不發慰問金，請問黃偉哲市長從2015年的悲劇學到甚麼？對鄰里社區社團有任何補助？市府有向中央爭取經費嗎？0206善款已轉為社會福利基金善款，是否可發每位死亡者 10萬？

王家貞則是說，現在民間對登革熱室內外拼命噴藥，民怨非常大，又傳出衛生局跟登防中心業務不均鬧內鬨，真讓市民傻眼，環保衛生相關一線基層人員累的人仰馬翻，羅一均南下駐點就說疫情受到控制，很多市民聽到這樣的說法真是氣到不行紛紛跟她陳情，心疼地方基層努力揮汗如雨，尤其年輕化學兵為了噴葯包得密不通風，不敢喝水不敢尿尿，中央大員才來幾天就邀功，若真是如此為何不早南下？

李中岑說，市府防疫噴藥或稽查，只針對私人空地和空屋，但公部門的空地包括人行道等公共設施，幾乎相關業務全都丟給環保局來處理，以安南區為例，幅員大人力不足，這樣的工作量非常不公平，其實很多業務都有權責單位，這些單位應該自己負起責任，否則人行道、公園或觀旅局轄下的觀光設施，有些地方野草長得比人都高。



蔡宗豪說， 台南市所屬國中小學共有274所，沒想到一開學真發現學校校園有孑孓，家長很怕小朋友上學時，被病媒斑蚊叮咬而群聚感染，教育局應加強防範，台南市政府不斷宣導人工智慧AI可以辨識孑孓蟲卵密度和種類，但推行多年登革熱疫情仍再起，市府文宣又改為『AI登革熱防疫平台』主要目的是長時間追蹤病媒蚊族群指數變化，而非協助區里社區用於現場孳清及巡檢的工具，前後說法矛盾豈不自我打臉？

蔡淑惠說，全國登革熱病例9成在台南，台南甚麼時候從文化之都變成蚊子之都？賴清德市長時代，2萬1千多位市民感染登革熱，112位死亡，是否因為這些年安然無恙，大家鬆懈了，防範未然是否才是未來重點工作，她家被室內噴藥，大家搶買養生膠帶，從樓下包到樓上，花數百元，衛生局又說包養生膠帶無法殺死孑孓，可是市民還是怕這些藥物會影響健康而不敢不包，室內噴藥成效何在？

尤榮智說，全國登革熱病例9056，其中8171例在台南，東區、永康區等地非常嚴重，北部民眾有人到台南，被登革熱病媒蚊叮咬而感染，衛生局目前登革熱五支箭的做法，應該還有改進空間，尤其室內噴藥怨聲四起，希望各區官員和民眾大家都積極雜草，處理積水，超前部署，才能防範未來。

林燕祝說，台南市第一例的境外登革熱病例，發生在5月，因感冒看了3家醫院，第3家發現感染登革熱，醫院回報給衛生局，沒想到未收局消極處理，只去患者家裡壓罐，患者走過的地方完全不噴藥，態度消極致疫情迅速擴散，就是蚊子咬了患者才導致疫情噴發，防疫五箭積極抗疫真的很諷刺，疾管科應該一開始就法定48小時內去噴藥，前期若好好控制，台南市也不於發生10人死亡的悲劇。

林美燕說，第一線基層人員真的非常辛苦，民眾不解的是發生第一例時，超前部署在哪裡？到底怎麼處理？空屋空地問題嚴重，查到應該由區公所提報，3天內若地主不處理開罰要落實，若室內噴藥碰到臥床者無法離開住屋，應改採其他方法，不得強行噴藥。

方一峰說，疫情發生後區公所人員，就會到患者住家附近巡查，但因為疫情嚴重，被劃為熱區，方圓50公尺住戶，一天到晚就看到稽查人員，民眾抱怨這根本是擾民，以前縣市合併前，鄉長村里長都是民選，發現狀況立即噴藥也不須證照，現在法令改了，若防制經費編列不足，防治態度又消極，未來如何防疫？

盧崑福則認為，市府截至目前為止開出1700多張罰單，公部門占了多少比率？有查墓地、國有財產局的土地嗎？賴清德市長時代不進議會，2萬多位市民感染，112人死亡，隔年因為好好防疫，疫情就平息，這次疫情為何再起？原因何在？誰要為這次的疫情再起負責？



主席尤榮智綜合議員們踴躍的發言，做出四點結論，分別是請市府針對社區髒亂點為配合防治的空屋累犯，研擬強制作業規則，輔導更多醫療院所加入NSI快篩工作，打造AI登革熱防疫平台，設立專線並建立完善登革熱噴藥及就醫SOP，以便即時回應民眾需求。