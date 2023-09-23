快訊／陳建仁：消防員一進入「未噴水就爆炸」　失事原因還要再釐清

▲行政院長陳建仁。（圖／記者宋良義攝）



記者杜冠霖／台北報導

屏東市工業區經建路明揚高爾夫球大廠，22日傍晚傳出火警，截至凌晨3時為止，大火已造成近百人受傷，消防員4人殉職、6名員工失聯。而行政院長陳建仁今（23日）至立院就登革熱議題做專案報告，民眾黨立委張其祿質詢時詢問明揚大火狀況，陳建仁回應，根據現場指揮官再次確認，4位消防弟兄進入現場第一時間並未噴水就爆炸，跟原先媒體報導狀況不同，現場到底為何會失事還要釐清。

對於工廠爆炸意外，民眾黨立委張其祿詢問，屏東科技產業園區只租不賣、由經濟部主管，災防部分是如何跟這些廠商建立制度跟SOP？有沒有相關要求跟檢查？主管單位有無責任？

經濟部長王美花表示，這在科技產業園區中，有配基本消防人力，但發生大事故時一定要跟地方政府還有消防單位配合。至於有沒有相關要求跟檢查？主管單位有無責任？王美花表示，都有，包含裡面擺放什麼物資，如果有特定危險物質一定會列管，昨天初步看起來是按照相關規定設立，這並非危險物質工廠，裡面有一些橡膠跟黏著劑，這部分要等後續消防單位調查。

環境部化學署指出，105年發生食安危機後，就指示環保署成立全國化學物質源頭管理，「明揚不在列管名單中」，但他裡面有一些化學物質，都可以從化學儀上面找到，都在管制內，是有盤點跟資料的。

張其祿則表示，這次不幸主要是因為救火弟兄循傳統SOP灑水，結果釀成爆炸意外，若有掌握內部化學物質可能是防止意外關鍵。

陳建仁回應，現場狀況一直在改變，根據現場指揮官再次確認，4位消防弟兄進入現場第一時間並未噴水就爆炸，跟原先媒體報導狀況不同，現場到底為何會失事？爆炸情形以及原因還要釐清。