陳建仁：登革熱病媒蚊指數、病例數下降　「接下來2、3週是關鍵期」

▲陳建仁赴立法院「登革熱防治相關事宜」專案報告。（圖／記者宋良義攝）



記者杜冠霖／台北報導

行政院長陳建仁今（23日）至立院就登革熱議題做專案報告，國民黨立委林德福詢問登革熱疫情以及是否成立中央指揮中心？陳建仁回應，目前還不需要成立全國指揮中心。他也指出，根據在台南現場的疾管署副署長羅一鈞最新資料，病媒蚊誘卵桶指數已經在下降、前5日病例數也下降11％，但還不能掉以輕心，接下來2、3個禮拜是關鍵期。

林德福詢問，馬上就要連假，很多出遊狀況，會不會容易造成登革熱疫情擴散？陳建仁回應，國衛院登革熱防治中心還有病媒蚊中心都有觀察相關指數，病媒蚊活動空間確實不大，但人群移動南來北往，會請衛福部加強宣導，到疫區要噴防蚊液、穿長袖，若有相關症狀時也要儘速就醫、快篩。

衛福部長薛瑞元表示，南來北往確實會造成疫情擴散，但沒有蚊子就不會有疫情，還是要注意周遭環境清潔。

林德福也詢問是否成立中央指揮中心，對此，陳建仁回應，目前已經有衛福部跟環境部聯繫會議，跟地方政府也成立相關連繫工作、也派疾管署、環保署副署長到台南，目前還不需要成立全國指揮中心，只要台南做得好。根據疾管署副署長羅一鈞的最新資料，病媒蚊誘卵桶指數已經在下降、前5日病例數也下降11％，但還不能掉以輕心，接下來2、3個禮拜是關鍵期。

林德福也詢問，目前國際上有兩款登革熱疫苗，衛福部也派人去法國考察過，是否要採購相關疫苗給民眾施打？薛瑞元回應，這兩種疫苗在國外是適用在曾經感染過登革熱、9到16歲小孩，專家在憂慮的點是，若打了疫苗後再被感染，有可能會引起免疫風暴，導致重症出來，所以目前沒有考慮。