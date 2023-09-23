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全球第二例「豬心移植」　美58歲退伍老兵心臟衰竭前動刀續命

記者張寧倢／編譯

美國馬里蘭大學醫學院外科醫師22日表示，一名被診斷即將死於心臟衰竭的58歲退伍軍人接受了豬心移植，手術2天後男子已能夠開口說笑，也可以坐在椅子上。美聯社指出，他是全球第二例經歷「豬心臟」移植手術的病患，去年，同樣是由馬里蘭大學研究小組所進行的首例豬心移植，病患在術後2個月死亡。

▲▼58歲美國海軍老兵福塞特（Lawrence Faucette）20日接受豬心移植手術，為全球第二例。（圖／翻攝自YouTube／University of Maryland School of Medicine）

▲美國58歲男子福塞特20日接受豬心移植手術，為全球第二例。（圖／翻攝自YouTube／University of Maryland School of Medicine）

根據美聯社報導，來自馬里蘭州菲德里克（Frederick）的58歲美國海軍老兵福塞特（Lawrence Faucette）20日接受豬心移植手術前，在醫院錄製的一段影片中表示，「從現在開始沒人知道會如何，但至少現在我有了希望，我還有機會。」

接下來幾周將是關鍵，但福塞特身體對豬器官的早期反應讓醫生們相當振奮。進行移植手術的醫生格里菲斯（Bartley Griffith）向美聯社表示，「你知道，我就是不停搖著頭──我如何能和一個用著豬心臟的人說話呢？」他說，醫師團隊感到非常榮幸，相對地也須承受很大壓力。

去年，同樣來自馬里蘭大學的研究小組將一顆基因改造的豬心移植到另一名垂死男病患貝內特（David Bennett）身上，創下全球首例豬心移植手術，他最終只多活了2個月。

用於人體移植的捐贈器官嚴重短缺，全美去年創下最多4100餘例心臟移植手術的紀錄，但捐贈器官供應仍然非常緊張，只有那些最可能長久活下去的患者才能獲得移植機會。如今，科學家正在嘗試使用基因編輯後的豬隻器官，近期也有美國醫院在捐贈的大體上進行豬心與豬腎移植的實驗，研究失敗數十年的異種移植。

►美「移植豬腎」創紀錄　腦死大體內正常運作61天！醫見狀態也驚訝

►史上首例「豬心移植」致命原因揭曉！　患者術後2個月病逝

►美國豬心移植救活的是傷害犯　被害人遭連刺7刀！坐輪椅19年後去世

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