中美成立「財經」兩工作組　副部級官員主導「定期不定期」會議

▲美國財政部長葉倫訪華。（圖／翻攝 看看新聞）

記者魏有德／綜合報導

陸官方昨（22）日晚間發出消息指，為落實中美兩國元首峇里島會晤重要共識，根據國務院副總理、中美經貿中方牽頭人何立峰與美國財政部部長葉倫達成的共識，中美雙方商定，成立經濟領域工作組，包括「經濟工作組」和「金融工作組」。

▲中美成立副部級別經濟及金融工作組，加強溝通對話。（圖／CFP）

《央視》報導，「經濟工作組」由中美兩國財政部副部長級官員牽頭，「金融工作組」由中國人民銀行（大陸央行）和美國財政部副部長級官員牽頭。兩個工作組將定期、不定期舉行會議，就經濟、金融領域相關問題加強溝通和交流。

這兩工作組的成立，象徵自2018年美國川普政府暫停相關單位接觸後，中美兩國受度恢復財經領域上的定期對話，具有指標性意義。這兩個工作組主事者皆為兩國副部級官員，一方面成為正負間溝通的管道，另一方面則可以就經濟和金融等相關問題進行實質性討論並交換資訊。

大陸商務部研究院研究員周密表示，美國一直致力於與中國就經貿問題進行溝通，葉倫和雷蒙多先後訪華，「至少反映背後美國工商界的意願，即中美經濟高度互補，希望改善與中國的經貿關係。」

周密強調，中美兩個工作組成立後，雙方肯定會進行充分溝通，提出各自重點關切，「中方可能更關注美國的貿易壁壘、關稅、出口管制以及投資限制等問題。而美國可能會強調市場規則、國家安全等問題，雙方把問題明確之後，就有了溝通、探討的具體途徑。」