澤倫斯基突訪加拿大會見杜魯道　為烏克蘭爭取更多軍援

▲澤倫斯基21日抵達渥太華，加拿大總理杜魯道在機場迎接他。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者任庭儀／編譯

烏克蘭總統澤倫斯基才剛結束美國行程，又馬不停蹄前往加拿大渥太華，展開為期兩天的訪問。期間他將會見加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau），並向加國國會發表演說，為烏克蘭爭取更多支持。

綜合BBC、《華郵》報導，加拿大總理辦公室21日透過聲明表示，烏克蘭總統澤倫斯基將於21日至22日間訪問加拿大，雙方將保持密切合作，加強兩國之間的聯繫，並確保烏克蘭人民可以抵禦俄羅斯的無理入侵，加拿大將提供堅定且持久的支持。

聲明中提到，澤倫斯基將與杜魯道總理舉行正式會談，並向加拿大國會發表演說。此外，兩人將於22日一同前往多倫多，與加拿大商界領袖會面，推動私營部門對烏克蘭的投資；之後還將參與烏克蘭裔加拿大社群舉行的活動。加拿大境內約有140萬名烏克蘭裔人口，占總人口約4%。

另據《美聯社》報導，加拿大駐聯合國大使李博（Bob Rae）表示，重要的是讓澤倫斯基看到加拿大在俄烏戰爭中支持烏克蘭的力度，「我們已經做很多事來幫助他，還需要採取更多行動。我們將竭盡全力支持烏克蘭人民。」

加拿大已向烏克蘭提供超過89億加幣（約新台幣2160億元）的財政及軍事援助，杜魯道政府稱這是七大工業國集團（G7）中對烏克蘭最高的人均直接財政援助（per-capita direct financial support）。且自俄羅斯入侵以來，加拿大接收約17萬5000名烏克蘭人，另有70萬名烏克蘭人獲得批准。