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搶購iPhone 15爆推擠踩踏！　杜拜果粉「混戰現場」曝光

▲▼ 。（圖／翻攝自X）

▲ 杜拜購物中心iPhone 15搶購人潮。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

蘋果iPhone 15系列新機22日起在全球多國首波開賣，各地果粉排隊搶購，阿拉伯聯合大公國卻因此爆發推擠踩踏事件，杜拜購物中心（Dubai Mall）Apple Store外一片混亂。

根據《每日郵報》，網路上曝光的多段畫面可見，位於杜拜購物中心的蘋果旗艦店外聚集大量想購買iPhone 15的果粉，為了搶第一不斷互相推擠、吼叫，儘管多名保全介入，人群仍不斷向前移動，且有多人跌倒。

當地網友紛紛在社群平台X發文表示，「杜拜Apple Store外排隊的人潮為了搶購新iPhone爆發大混戰」、「今天早上在杜拜購物中心等待iPhone 15上市的人龍簡直難以置信，相較之下去年根本只是個笑話」。也有杜拜網友透露，他目睹一名觀光客一次購入11支iPhone 15，打算送給家人當禮物。

不過除了杜拜以外，倫敦、北京、曼谷等城市都出現搶購人潮。印度果粉也徹夜在孟買及德里門市外排隊，甚至有人受訪稱他從前一天下午3點就開始等待，「我昨天下午3點就在這了，排了17個小時的隊才在印度第一家Apple Store買到第一支iPhone。」

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