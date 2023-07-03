史上首例「豬心移植」致命原因揭曉！　患者術後2個月病逝

▲ 班奈特去年1月接受豬隻心臟移植，是醫學史上首個豬心移植至人體的案例。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國馬里蘭州57歲男子班奈特（David Bennett）2022年1月成為全球醫學史上首起接受「豬心移植」的案例，但術後2個月病逝。經過專家長時間調查，他的死因之謎終於揭開。

綜合《每日科學》、GEN等外媒報導，6月29日發表於醫學期刊《刺胳針》（The Lancet）的一項研究結果揭開班奈特接受豬心移植後心臟衰竭而死的原因。

班奈特的移植手術由馬里蘭大學醫學院（UMSOM）醫師操刀，成為醫療科學史上重要里程碑。術後近7周，班奈特心臟功能良好，沒有明顯的急性排斥反應，沒想到2個月後突然心臟衰竭而死。移植團隊為找出心臟衰竭的原因，展開廣泛的免疫學及組織病理學研究，以確認未來手術中可預防的因素，讓下一名患者可存活更久，甚至恢復正常生活。

▲ 班奈特與執刀醫師格里菲斯（Bartley Griffith）合影。（圖／路透）

研究指出，班奈特的心臟衰竭有多重因素，包括移植前健康狀況不佳，導致嚴重免疫功能低下，可能更容易受到免疫系統產生的抗體對器官的排斥影響，也發現排斥反應的間接證據。

此外，靜脈注射人類免疫球蛋白（IVIG）也可能導致心肌細胞受損，而班奈特在術後第二個月曾注射2次以預防感染，可能是引發免疫反應的原因。

研究還發現，豬心中存在一種潛伏病毒「豬巨大細胞病毒」（PCMV），可能導致移植器官功能障礙。病毒可能是因患者為解決其他健康問題，減少抗病毒治療而被激活，進而引發炎症反應損害細胞，但並無證據表明這種病毒感染病人，或擴散至心臟以外的器官。

研究人員指出，「我們可以從這次開拓性手術及勇敢的首例患者班奈特身上學到寶貴經驗，有助為日後的異種移植（xenotransplantation）提供資訊」，未來在術後幾天至幾個月內，將以新的免疫細胞檢測方法，更精確監測患者。