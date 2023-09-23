聯合國大會總辯論　聖露西亞、吐瓦魯挺台國際參與

▲ 聖露西亞總理皮耶在聯合國大會總辯論上發言。（圖／路透）

文／中央社記者尹俊傑紐約22日專電

第78屆聯合國大會總辯論第4天，友邦聖露西亞、吐瓦魯接力發聲，力挺台灣國際參與，敦促聯合國接納台灣。海地社會動盪，連續第2年未在聯大總辯論替台灣仗義執言。

聖露西亞總理皮耶（Philip Joseph Pierre）發言時呼籲，讓中華民國在台灣的人民繼續享有自決權、民主自由，自治不受威脅，且在國際舞台占有一席之地。

吐瓦魯總理拿塔諾（Kausea Natano）說，聯合國憲章序言以「我聯合國人民」開頭，強而有力，凸顯不分種族、膚色或男女長幼，人類尊嚴和人權一律平等。這需要聯合國維護包容性、反歧視、人類一體性，遺憾的是，許多人和群體沒有受到同樣待遇。

拿塔諾呼籲聯合國確保全世界所有人都能參與，包括台灣人民。

他說：「我們須做出必要安排，讓台灣有意義參與聯合國相關專門機構和機制。必須讓台灣參與重要的聯合國組織，因為台灣被公認是一個有能力、可信賴且樂意出力的夥伴，在各方致力處理這些聯合國機構職權範圍內的緊迫全球問題時貢獻良多。」

海地總理亨利（Ariel Henry）發言側重國內動盪局勢，通篇未提台灣。

2021年7月海地總統摩依士（Jovenel Moise）遇刺身亡以來，這個加勒比海國家陷入內亂，缺糧之餘掀起幫派戰爭，亟需國際援助。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）今天在紐約與亨利會面，宣布美方擬出資1億美元（約新台幣32億元）支持肯亞率領多國安全部隊赴海地維安的計畫。

亨利演講時懇請各方支持，幫助海地度過「黑暗時期」。

本屆聯大總辯論19日展開以來，瓜地馬拉、巴拉圭、帛琉、史瓦帝尼、馬紹爾群島、諾魯、聖露西亞、吐瓦魯共8個友邦聲援台灣，海地是唯一未替台灣發聲的邦交國。

根據議程，明天發言的友邦為聖文森及格瑞那丁、聖克里斯多福及尼維斯、貝里斯。（編輯：張芷瑄）