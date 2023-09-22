強化消防員體適能　江信賢律師捐贈南消健身器材

▲江信賢律師（左4）捐贈跑步機及多功能健身器材各一組，予台南市消防局第六大隊安南分隊使用。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

江信賢律師為感謝消防人員的付出，鑑於消防人員執行救災任務需要具備良好體能與肌耐力，22日捐贈跑步機及多功能健身器材各一組，予台南市消防局第六大隊安南分隊使用。

江信賢律師表示，經蔡麗青議員臉書得知安南消防分隊警義消人員欠缺多功能健身器材及跑步機後，立即連繫蔡議員表示可提供該項設備贈予安南消防隊使用，希望可以藉此提供消防人員良好的健身運動環境，讓消防人員們都可在不受傷的情況下增強自我心肺功能及肌耐力，在執行勤務時能保有最佳體能，保護他人也保護自己，讓消防人員在守護台南市民生命財產之時，他們的健康由我們來支持。

第六大隊大隊長邱淵明致贈感謝狀並表示，消防工作無論救災、救護均十分繁重，如無強健的體魄無法負荷，感謝江信賢律師及蔡麗青議員的善舉提供消防警義消人員有更完善的運動環境，讓消防同仁安全救災，讓市民朋友安心生活。





消防局長李明峯表示，消防人員不只需負重執行救災勤務，救護勤務亦需搬運疾病或受傷患者，許多同仁都有下背或膝蓋疼痛等傷害，消防局近年積極推動新式體適能並組成體適能教官團，希望指導消防同仁養成正確適當之運動健身習慣，感謝江信賢律師及蔡麗青議員能夠雪中送炭，完善同仁之健身設備，以減少運動傷害之產生。

市長黃偉哲表示，政府資源有限，但民力無窮，感謝江信賢律師捐贈健身器材及跑步機提供安南消防分隊，以此善舉表達對消防工作的支持及肯定，不但充實台南市防救災能量，更增進了搶救之效能，足以為社會標竿、義行典範。