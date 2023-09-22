朱國榮潛逃出境！派出所長被拔官　基層警怨：防逃機制有問題！

▲朱國榮潛逃，派出所所長遭連根拔起，基層警員不滿：防逃機制根本無用。（圖／記者邱中岳攝）

記者邱中岳／台北報導

國寶集團總裁朱國榮涉嫌炒作股票、內線交易，但卻在前往轄區信義分局三張犁派出所報到後，隔天選擇棄保潛逃，導致三張犁派出所陳姓主管被認定有重大疏失，慘被拔官調任大同分局警務員，基層對此表達不滿，認為防逃機制根本沒有辦法有效阻止，也沒有實質有效的作為，發生事情後，竟然還重懲轄區所長。

國寶集團總裁朱國榮涉嫌炒股、內線交易等罪嫌遭重判24年，但是卻在7日前往信義分局三張犁派出所報到後，竟然在隔天就沒有依照規定前往報到，最後在12日通知法院後，才知道朱國榮疑似搭乘豪華遊艇潛逃出境。

朱國疑似棄保潛逃引起軒然大波；轄區派出所也被指遲至12日晚上才發現通報，被指責因缺失導致朱國榮趁隙落跑，目前掌握線索，朱疑似到港口搭乘豪華遊艇潛逃出境，而台北市警局認定，信義分局三張犁派出所陳姓所長確有疏失，將他調任大同分局警務員，相關人員責任並將視違失情節議處。

但是警員私下透露，法院要求被告定期到派出所報到，但這樣的作法主要是要防止被告跑路，但是這樣的防逃機制，根本無法阻止被告行動自由，也不像性侵犯配戴電子腳鐐，可以確切掌握其行蹤。

警員不滿表示，這樣的防逃機制根本無法防止被告落跑，且如果出事就要拿警察出來當代罪羔羊，這種事件久久會發生一次，但是這次還造成派出所主管遭拔官，這樣的代價未免太大。