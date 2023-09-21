　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

朱國榮潛逃警所延遲5天才通報　信義分局：調查疏失究責

▲▼國寶集團總裁朱國榮到高院出庭。（圖／記者吳銘峯攝）

▲國寶集團總裁朱國榮到高院出庭畫面。（圖／記者吳銘峯攝）

記者張君豪／台北報導

國寶集團總裁朱國榮涉及內線交易，卻神通廣大在最高院宣判前夕棄保潛逃，甘願放棄5億元保金、搭船出境，引發外界關注，也質疑目前的重犯防逃機制到底出了甚麼問題？高院裁定朱國榮需每天在晚間19時前到居住地信義區三張犁派出所報到，朱最後一次報到是在9月7日15時，就此人間蒸發，但三張犁派出所卻在12日23時才通報分局，延遲5天之久，信義分局強調將追究該所長、值日巡佐核予申誡二次或一次不等處分究責。

事實上，警方對《刑事訴訟法》101-2條的限制住居防逃規定頗多怨言，因2019年7月3日立院三讀通過該法修正後，特別在116條之2第1項規定改成「定期向法院、檢察官或『指定之機關報到』」，雖然新修法條已不限定到警察機關報到，但實務上，司法機關包含審辦法院、檢察署，仍幾乎把所有被告的限制住居處分諭知到警察機關報到，等同變相把權責傳嫁給警方，導致警方不僅工作量大增，還得背負人犯逃逸責任。

▲▼ 朱國榮。（圖／記者劉昌松攝）

▲國寶集團總裁朱國榮出庭畫面。（圖／記者劉昌松攝）

但根據警政署統計，光是從2008年到2018年期間，全台地檢署、法院要求被告到所轄派出所報到案件數就有8861案，基層警察工作量大幅增加，另據司法院統計資料顯示，台灣近10年有7069名被告在審理期間逃亡，可見光憑人工監督簽到方式，並無法有效防止被告逃亡，國內防逃機制根本「防君子不防小人」，加上司法實務上犯嫌潛逃只有沒收保金懲罰，強制處分的防逃嚇阻力嚴重不足。

日前喧騰一時的慶富弊案，涉案少東陳偉志遭限制住居後，無端失蹤超過17日，不但警員未回報，法院也沒跟警方複查；2018年偽造降血脂藥「冠脂妥」主嫌潘駿達被限制住居後，到派出所報到居然被問「你來幹甚麼？」，後來潘嫌連續去警局發現派出所沒有他的限制住居列管公文，隨即潛逃下落不明，經調查才發現該分局偵查隊居然未將限制住居公文通報派出所列管。

事實上，根據《刑事訴訟法》166-2條4項規範，司法機關裁定限制住居時，被告可「接受適當科技設備監控」，但高院日前針對朱國榮潛逃案卻畫地自限，稱僅有部分犯罪類別可使用電子腳鐐監控，犯嫌跑了就懲處疏失人員，10年造就7096名犯嫌潛逃，簡陋制度的漏洞究竟何時要補？

【其他新聞】

►超級男蟲扮總行處長+VIP客戶　30銀行女業務被騙上床還刷爆卡

►王陽明慘了！開箱900萬BMW「忠孝東路飆90」警將調查　恐扣牌半年

►痛打逼吃屎虐殺船長　不倒會角頭柬國落網！台美柬攔市價9.5億K毒

►《ETStar學習雲》超優早鳥價4折起＋「ETSTAR」50元折扣碼＝進化全新自我2.0！　別猶豫、點我立即搶課☛

ET快訊
威力彩今衝7.2億！　「3生肖」財運旺
中秋連假天氣差！　雨區出爐
快訊／央行再下修全年GDP至1.46%　CPI為2.22%
待高通13年突被裁「只有1類人留下」！　他曝資遣費破百萬
快訊／跟進Fed！央行暫停升息　利率連2凍
蔬果店誤賣毒地瓜　北市衛生局出手了
外送員19刀狂砍　按摩女「幾乎斷頸」慘死

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

母騎車遭三寶右轉猛撞「女嬰昏迷」夫控延誤就醫　警消回應了

誆塔位加購骨灰罐更好賣！檢扣1.3億黑心錢押11人　金光黨手法曝

靈骨塔詐騙再扒皮！詐團2年撈上億豪車代步　泡麵藏錢躲查扣

台中婦投資美金解定存104萬全all in　警正巧要頒獎及時阻詐

惡作劇、騷擾達8成！雲林縣119無效通話數　今年累計26090通　

「開後門」讓同事兒子倒1.9噸廢棄物　清潔隊班長褫奪公權2年

扮醫師誆弱女上床　「讓妳當網紅」又硬上7次...惡男重判11年半

3國中生吃牛排甩折疊刀嚇人！客人怒投訴　蘆洲警回應了

豐原人小心！砸車怪客出沒停車場　4車主一早見玻璃全碎傻眼　

朱國榮潛逃警所延遲5天才通報　信義分局：調查疏失究責

李多慧裙子被怪風吹掀　害羞遮掩模樣破億觀看

45歲梁靜茹唱《燕尾蝶》破音！　「27秒翻車現場」網震驚

職場太有責任感「反不開心」　他曝現實勸：是工作不是賣命

紅斑馬超商買飯被退休警公審　國道警力挺：轄區內沒休息站

三峽砂石車搶快闖紅燈　外送員連人帶車遭「吞沒」

妻突宮縮...衝醫院痛到叫整路　「車上產子」老公急壞：怎麼辦

妹子開車指定穿專屬鞋　換1雙就不會開：沒Fu

周玉蔻當庭道歉「不是故意」　張淑娟批太廉價：應退媒體圈

昆凌聽周杰倫不舒服「立刻飛身邊」　結婚周年曝：禮物可自己挑XD

豬販月入20萬輕鬆賺？ 背後艱辛嚇走一票年輕人

母騎車遭三寶右轉猛撞「女嬰昏迷」夫控延誤就醫　警消回應了

誆塔位加購骨灰罐更好賣！檢扣1.3億黑心錢押11人　金光黨手法曝

靈骨塔詐騙再扒皮！詐團2年撈上億豪車代步　泡麵藏錢躲查扣

台中婦投資美金解定存104萬全all in　警正巧要頒獎及時阻詐

惡作劇、騷擾達8成！雲林縣119無效通話數　今年累計26090通　

「開後門」讓同事兒子倒1.9噸廢棄物　清潔隊班長褫奪公權2年

扮醫師誆弱女上床　「讓妳當網紅」又硬上7次...惡男重判11年半

3國中生吃牛排甩折疊刀嚇人！客人怒投訴　蘆洲警回應了

豐原人小心！砸車怪客出沒停車場　4車主一早見玻璃全碎傻眼　

朱國榮潛逃警所延遲5天才通報　信義分局：調查疏失究責

入秋首波東北風來了！中秋連假「北台灣雨多」　各地賞月機率曝

台灣人國旅首選3城市！離島看海、玩音樂節　到全台最宜居城市放鬆

快去買威力彩！「3生肖」偏財旺到惹不起　1類人備好麻袋裝錢

飲料放公司冰箱「狂被菜鳥喝掉」　兇手跩回1句走人！全場轟爆

英特爾去庫存緩慢股價崩　陸行之：總避重就輕「以後說話聽聽就好」

阿翔連跑6趟廁所　「我有腎結石啦」遭楊繡惠猛虧

香港民主黨決定參選區議會　泛民首個表態政黨

先探／ARM掛牌　台股造Q4大浪

母騎車遭三寶右轉猛撞「女嬰昏迷」夫控延誤就醫　警消回應了

導盲犬陪視障者搭地鐵！大叔忍不住「伸手摸狗頭」　動作掀網論戰

陸服飾員工爆掐女客脖子　結局反轉！業者避不道歉

社會熱門新聞

登山客遭虎頭蜂螫2死　相驗結果曝

快訊／新竹工安意外！工人8樓直墜1樓慘死

友路邊車震自己老婆　夫聽對話心碎

「遭群蜂暴螫」2死！山友驚恐目擊：他全身變黑

民生社區里長廣播：地瓜有毒　店員上門求助

即／瑞芳登山團遭蜂螫釀2死　4勇消救援被咬傷送醫

螫死2登山男「奪命兇手」曝光！

目睹父母被砍殺！小兄弟將轉學離開傷心地

肉體賺旅費！20歲火辣泰妹來台賣淫被逮

苗栗婦雙黃線迴轉　遭撞飛傷重不治

「德東飆車王」高速撞死路人　判決出爐

基泰大直再下陷　建管處緊急監測

夫妻遭惡鄰砍殺今頭七...小兄弟畫出思念

即／高虹安被質疑「建商市長」　檢方出手了

更多熱門

相關新聞

朱國榮棄保5億潛逃　警晚4天才通報

朱國榮棄保5億潛逃　警晚4天才通報

台灣國寶集團、龍邦集團實際負責人朱國榮，因涉嫌炒股、內線交易遭法院判刑，同時限制出境、出海，交保金額高達5億元。沒想到近日卻傳出，朱國榮疑似棄保潛逃至菲律賓，警方卻晚了4天才向法院通報，掀起各界熱議。

百億逃亡大亨「小30歲女友」身分起底　最新下落曝光

百億逃亡大亨「小30歲女友」身分起底　最新下落曝光

國寶集團朱國榮棄保潛逃　刑事局出手了

國寶集團朱國榮棄保潛逃　刑事局出手了

朱國榮落跑　高院說明未電子監控理由

朱國榮落跑　高院說明未電子監控理由

百億大亨朱國榮　豪華遊艇逃亡菲律賓

百億大亨朱國榮　豪華遊艇逃亡菲律賓

關鍵字：

朱國榮潛逃信義警分局三張犁派出所

讀者迴響

熱門新聞

陸神童博士躺平啃老：混吃等死幸福一輩子

男友不想要　她獨力生女心一橫13萬賣了

登山客遭虎頭蜂螫2死　相驗結果曝

中信啦啦隊宣布結婚！　「帥尪正面照曝光」甜閃：找到人生神隊友

《京城怪物》劇組出事！　工作人員身亡

作家搭捷運　轟3年輕人不讓博愛座

日本人愛上台灣「1款平價泡麵」！　東京貴3倍照樣買爆

快訊／新竹工安意外！工人8樓直墜1樓慘死

李昂再發文！839字「還原博愛座爭議」

陸女大生軍訓熱舞「豪乳彈出來」　台下一片驚呼

瑞芳爬山2死　專家曝4大保命守則

友路邊車震自己老婆　夫聽對話心碎

柚子和「10類藥一起吃」恐致命！醫：間隔2小時也沒用

全聯「1神物又特價了」　比好市多便宜！內行秒搬6瓶

中信啦啦隊女神結婚！老公是南台灣最帥建商二代

更多

最夯影音

更多
李多慧裙子被怪風吹掀　害羞遮掩模樣破億觀看

李多慧裙子被怪風吹掀　害羞遮掩模樣破億觀看
45歲梁靜茹唱《燕尾蝶》破音！　「27秒翻車現場」網震驚

45歲梁靜茹唱《燕尾蝶》破音！　「27秒翻車現場」網震驚

職場太有責任感「反不開心」　他曝現實勸：是工作不是賣命

職場太有責任感「反不開心」　他曝現實勸：是工作不是賣命

紅斑馬超商買飯被退休警公審　國道警力挺：轄區內沒休息站

紅斑馬超商買飯被退休警公審　國道警力挺：轄區內沒休息站

三峽砂石車搶快闖紅燈　外送員連人帶車遭「吞沒」

三峽砂石車搶快闖紅燈　外送員連人帶車遭「吞沒」

熱門快報

中華隊加油！金牌預測王送大獎

中華隊加油！金牌預測王送大獎

即日起~10月7日，天天集氣，Switch、小米筋膜槍、小米手環等70個大獎好禮獎不停！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

《豈有此呂》大師兄驚魂接體事件簿

《豈有此呂》大師兄驚魂接體事件簿

找不到遺體一回頭被十指緊扣　怎麼辦！亡者遺言「誰放我下來就找誰」

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面