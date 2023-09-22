百億大亨「棄保5億路徑」曝光　派出所簽到後27小時就落跑

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社會 社會焦點 保障人權

朱國榮「棄保5億路徑」曝光　派出所簽到後27小時就落跑

朱國榮7日依規定向派出所報到後，隨即火速前往台南潛逃出境。(圖／翻攝畫面)

▲朱國榮7日依規定向派出所報到後，隨即火速前往台南潛逃出境。(圖／CTWANT提供，下同)

圖、文／CTWANT 

國寶總裁朱國榮涉及多起炒股與內線交易案件，遭高院判刑16年與8年，高院和檢方共責令朱國榮以5億元天價交保，並規定朱需每日晚間7時許前向轄區三張犁派出所報到，但朱國榮9月7日下午3時許正常前往派出所報到後，卻在8日未正常報到，疑似棄保潛逃引起軒然大波；而派出所遲至12日晚間11時許才發現通報，被指因缺失才會導致朱落跑成功。不過警方已掌握相關消息，證實朱國榮在台南潛逃出境，其簽到後擁有27個小時，逃往廈門轉機前往菲律賓，完全綽綽有餘。

朱國榮被媒體指出，其疑似在北部港口搭乘豪華遊艇潛逃出境，其女友宣宣隨後更帶著朱剛滿月的兒子出境，疑似要與朱會合。

不過據警方掌握最新消息指出，朱並非如媒體所說在北部搭乘豪華郵輪，而是在台南潛逃出境，加上朱並未在對岸遭到通緝，按常理推算，廈門到高雄的距離最短，僅距離台灣165海里，換算為305.6公里，其7日向派出所報到後再前往台南，搭乘高鐵也僅需1個多小時的時間，其抵達台南後再前往廈門高橋機場出境，完全可以在8日早上抵達廈門機場後再轉往菲律賓。

而此次三張犁派出所在朱國榮8日未即時向派出所報到後，直至4天後才察覺有異，緊急通報高院法警室，被指因缺失導致朱成功落跑，但據知情人士指出，朱從7日晚間向派出所簽到後，距離其應報到時間還有27小時，要潛逃出境完全綽綽有餘，推算下來其8日人早就已經在廈門機場等候轉機，「去派出所報到不等於不會跑」。

知情人士也指出，朱國榮未報到落跑一事，其根本源於防逃機制失靈，何況朱國榮年事已高，宣判在即，逃跑機率不小，但院檢明知朱有潛逃的可能性，卻未在朱等待宣判期間，未要求朱攜帶電子腳鐐，更未扣押朱的相關財產，事後卻試圖想將鍋甩在警方身上。

而針對朱國榮並未攜帶電子腳鐐一事，高院則回應，金融犯並非會造成即時危險，因此很少施以電子腳鐐。

此外，也有不少官警質疑防逃機制中的定期向派出所報到的措施，以報到來說，不同人須定期向派出所報到的時間均不同，以朱國榮為例其需每天晚間7時許前向派出所報到，但還有其他人是應每個禮拜報到一次、每個月報到一次，只要有心落跑，報到根本無法起到防逃作用，「難道人在30天後落跑也要歸咎於警察嗎？」

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