國寶集團總裁朱國榮疑潛逃仍未到案　高院沒入4億元保金

▲國寶集團總裁朱國榮4億元保證金遭高院沒入。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

國寶集團總裁朱國榮，因炒股遭判刑8年與16年，並以5億元天價交保候傳。外傳他已經搭遊艇逃往菲律賓，高等法院近日內多次傳喚、拘提不到，22日決定依法沒入朱國榮4億元擔保金。此外，高院也預備對他發布通緝。

朱國榮在2011至2013年間利用人頭戶炒作「龍邦國際興業」股票與權證，高等法院二審將他判處有期徒刑8年。另外他也趁著2014年間中信金控旗下的中信人壽打算併購國寶集團中的台灣人壽時，藉機炒作相關股票，高院二審判處他有期徒刑16年。兩案目前都上訴最高法院審理中。

朱國榮因此2案件獲得5億元交保，其中4億元為胞妹朱佩瑜具保，另外法院也要求他須按時到轄區派出所報到。但媒體報導，朱國榮在本月8日週五當天開始，就沒有到派出所報到，派出所直到12日深夜11點多，才緊急通知高等法院。高院雖趕緊在14日開庭，但距離8日已經超過5天，當時朱國榮已經傳喚不到。高院也在21日再度開庭，並傳喚具保人朱佩瑜到案說明，朱佩瑜也說「我找不到他」，高院也提到將沒入保金，朱佩瑜也搖搖頭說「那我也沒辦法」、「沒有意見」。

因此高院於22日依照《刑事訴訟法》規定，沒入4億元保證金併實收利息。另外關於通緝部分，高院目前正儘速作業中。由於朱國榮所犯案件的追訴權時效長達30年，另外再加計因通緝而延長的四分之一時效，所以預計對朱國榮的追訴權時效將長達37年半。