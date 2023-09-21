朱國榮恐棄保潛逃　高院將沒收四億保金胞妹稱：我也沒辦法

▲國寶集團總裁朱國榮仍未到案，胞妹對於4億保金將被沒收，似乎不在意。（資料照／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

刑案纏身的國寶集團總裁朱國榮，因炒股遭判刑8年與16年，並以5億元天價交保候傳。但外傳朱國榮已經棄保潛逃，高院21日下午傳喚擔任保人的朱國榮胞妹朱佩瑜到庭，面對4億元保金恐被沒收，朱佩瑜僅回應：「那我也沒辦法。」似乎不太在意這筆錢。

朱國榮在2011至2013年間，2度利用人頭戶炒作「龍邦國際興業」股票與權證，先炒高股價後，再倒貨給國寶人壽，坑殺散戶。高等法院二審將他判處有期徒刑8年。此外，他也捲入中信國寶案，趁著2014年間中信金控旗下的中信人壽打算併購國寶集團中的台灣人壽時，藉機炒作相關股票，高院二審改認定朱國榮犯5項炒股罪，犯罪所得高達1億8036萬餘元，遭判處有期徒刑16年。兩案目前都上訴最高法院審理中。

朱國榮因此2案件獲得5億元交保，並須按時到轄區信義分局的三張犁派出所報到。但他似乎預謀潛逃出境，在本月8日週五當天沒有到派出所，派出所週六、週日也未特別注意朱國榮沒有簽到，直到12日深夜11點多，才緊急通知高等法院。高院雖趕緊在14日開庭，但距離8日已經超過5天，當時朱國榮已經傳喚不到。

高院於21日再度開庭審理，雖然已經開出拘票，但司法警察機關未能拘提朱國榮到案；此外高院也傳喚擔任朱國榮保人的胞妹朱佩瑜到庭。朱佩瑜說跟哥哥「不親」、「我找不到他」，甚至於連哥哥住在哪裡也需要法官提示。法官詢問朱國榮家庭狀況，朱佩瑜回說「我只知道他有1個女兒」，並說兄妹很久沒見了。

法官詢問如果不親，當初為何替具保4億元？「那不是妳的錢嗎？」她回答「有一部分是我的」，另外法官提到，交保金可能依《刑事訴訟法》規定沒收，朱佩瑜僅搖搖頭說「那我也沒辦法」、「沒有意見」，似乎不太在意這筆錢。法官最後諭知本案候核辦，預計將等合議庭評議後，就會對朱國榮發布通緝。