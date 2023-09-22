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2023雲林國際偶戲節《偶戲萬花筒》　9／24炫目登場

▲2023雲林國際偶戲節《偶戲萬花筒》，9月24日起至10月10日登場，共有五大主題活動，金掌獎系列競賽、偶戲電音趴開幕音樂會、偶戲嘉年華千人踩街、紙風車劇團演出和金掌獎頒獎典禮。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲2023雲林國際偶戲節《偶戲萬花筒》，9月24日起至10月10日登場，共有五大主題活動，金掌獎系列競賽、偶戲電音趴開幕音樂會、偶戲嘉年華千人踩街、紙風車劇團演出和金掌獎頒獎典禮。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

「2023雲林國際偶戲節」今（22）日記者會，特地將開幕音樂會「偶戲電音趴」搬到現場，呈現今年度偶戲節策劃主題「偶戲萬花筒」偶戲如萬花筒般經過不同的角度觀看，都能看見對稱的美麗圖案，似偶戲透過傳統、創新與融合後成就「一口說出千古事，十指弄成百萬兵」千變萬化的迷人偶戲。

雲林縣長張麗善表示，2023雲林國際偶戲節9/24起由青年金掌獎打頭陣，緊接著是經典偶劇團的金掌獎競賽及小金掌獎競賽、接著9/29偶戲節開幕音樂會布袋戲偶結合新潮DJ電音、各種視覺藝術、燈光變化；10/7紙風劇團「哪吒鬧龍宮」改編經典故事封神榜，結合了動畫、古典、北管音樂，布袋戲和真人同台演出，並運用科技將舞台劇型式的演出搬至戶外。

▲2023雲林國際偶戲節《偶戲萬花筒》，9月24日起至10月10日登場，共有五大主題活動，金掌獎系列競賽、偶戲電音趴開幕音樂會、偶戲嘉年華千人踩街、紙風車劇團演出和金掌獎頒獎典禮。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲2023雲林國際偶戲節《偶戲萬花筒》，9月24日起至10月10日登場。（圖／記者蔡佩旻攝）

10/7「魔戒」由雲林五洲小桃源掌中劇團與太日樂集跨界，以西方歌劇底，加入偶戲及注入東方樂器達到東西方融合的跨域藝術，眾多精彩節目撼動人們的視覺，感受到傳統藝術與現代文化的碰撞與融合，展現如萬花筒般的多采多姿。最後在台灣戲曲中心舉辦金掌獎頒獎典禮，為藝師們搭起尊榮舞台，並期許金掌獎成為台灣藝術三金獎之外的第四金。

▲2023雲林國際偶戲節《偶戲萬花筒》，9月24日起至10月10日登場，共有五大主題活動，金掌獎系列競賽、偶戲電音趴開幕音樂會、偶戲嘉年華千人踩街、紙風車劇團演出和金掌獎頒獎典禮。（圖／記者蔡佩旻攝）

文化觀光處陳璧君處長表示，近年來在偶戲節策劃上，做了許多挑戰與創新，也有如萬花筒般開展出光彩炫目的眼界，目前雲林國際偶戲節累積IF設計獎及4銀1銅共6座國際獎座，透過參與國際競賽，讓更多人看見雲林，為雲林國際偶戲節培育新的觀眾群，也讓大家看到傳統表演藝術品牌的改變。

▲2023雲林國際偶戲節《偶戲萬花筒》，9月24日起至10月10日登場，共有五大主題活動，金掌獎系列競賽、偶戲電音趴開幕音樂會、偶戲嘉年華千人踩街、紙風車劇團演出和金掌獎頒獎典禮。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲近年來在偶戲節策劃上，做了許多挑戰與創新，也有如萬花筒般開展出光彩炫目的眼界，目前雲林國際偶戲節累積IF設計獎及4銀1銅共6座國際獎座。（圖／記者蔡佩旻攝）

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